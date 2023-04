Así es el traje de flamenca perfecto para ir a la Feria de Abril

El traje de flamenca es el único traje regional que se adapta a las tendencias y a las exigencias femeninas. Incluso, se podría decir que el traje de flamenca es prescriptor de moda y que los volantes, lunares y hechuras terminan por inspirar a grandes firmas internacionales (véase el reciente desfile de Dior en Sevilla). Moda flamenca en mayúsculas la que se hace en Andalucía, aunque la pasarela no se el único objetivo. El traje de flamenca, con sus complementos, peinados y mantoncillos, está pensado para ferias y romerías y no siempre lo que se ve en pasarela termina pisando el albero.

Es cierto que el atrevimiento y la innovación cada vez están más presentes en la Feria de Abril, viéndose propuestas realmente interesantes y llamativas pero, ¿cómo es en realidad el traje de flamenca con el que la sevillana (y la no sevillana) se siente cómoda? A la hora de empezar ese ritual que es vestir de flamenca, ¿cuáles son las premisas de las que parte para encontrar el traje de flamenca perfecto?

La respuesta a esa pregunta podría ser bastante sencilla. El traje de flamenca perfecto para ir a la Feria de Abril es aquel que nos favorezca y con el que sentirnos realmente cómodas, aunque hay que ir un paso más allá. Juan Carlos Romero, responsable de la firma de moda flamenca Aires de Feria, tiene las claves del traje de flamenca perfecto y las comparte con nosotros.

Vinculado a la moda flamenca desde muy pequeño (Aires de Feria es una empresa familiar que cuenta con más de 50 años de experiencia), Juan Carlos Romero vive rodeado de lunares y volantes prácticamente durante todo el año. Sabe lo que se lleva, le gusta estar al tanto de todas las tendencias, pero también es consciente de lo que necesita la sevillana. "Los trajes de flamenca más buscados siempre son los más atemporales, cada año es tendencia el traje de flamenca más ponible", asegura Romero.

El traje de flamenca que siempre triunfa

Cada año se observan propuestas realmente inspiradoras e hipnóticas, pero luego en la Feria de Abril las flamencas suelen renunciar a esa innovación para ir sobre seguro. "Este año se ha jugado mucho con las mangas y las asimetrías en los escotes, pero, en nuestro caso, cuando una clienta se decanta por un modelo un poco más arriesgado termina pidiendo que se lo ajustemos a un diseño más convencional", destaca.

"Las nuevas tendencias siempre están presentes en nuestros diseños, pero lo que realmente destaca de nuestras propuestas es la forma en la que todos los trajes se ciñen al cuerpo, apostando por unos diseños muy femeninos y que juegan a realzar las curvas femeninas", nos cuenta el responsable de Aires de Feria.

Además de esta característica común, asegura Juan Carlos Romero, "los trajes de flamenca que luego se ven en la Feria de Abril son el fiel reflejo de las raíces flamencas más puras, sin dejar a un lado la vanguardia. Diseños ceñidos al talle, faldas de neja, amplios y generosos escotes y estampados en los que las flores y lunares hacen del traje de flamenca el traje regional más favorecedor y femenino".

Los colores clave del traje de flamenca perfecto

Todos los años la sevillana se hace la misma pregunta: ¿Cuales son los colores que más se llevan para la Feria de Abril? Tanto las pasarelas en general como las de moda flamenca en particular han dejado claro que los colores vitamina siguen siendo la tendencia cromática de la primavera, pero, sobre todo, el naranja. Aunque Juan Carlos Romero lo tiene muy claro: "El naranja es un color que se quedará en la pasarela y no se verá sobre el albero", sentencia.

La experiencia en Aires de Feria le dicen que los colores del traje de flamenca perfecto no son otros que los rojos, negros y blancos, los más de esencia y raíz y por los que termina decantándose la flamenca clásica. "Los colores que más gustan siempre son los más ponibles y los más favorecedores. Da igual que se lleve un determinado color, si a ti no te queda bien no te lo vas a poner. Eso ocurre con el traje de flamenca, que es una inversión que esperas que te dure varias temporadas y por eso no te la juegas con los colores", cuenta Romero, quien destaca que el malva volverá a pisar fuerte en la Feria de Abril.

Con una fuerte presencia en redes sociales (como todo lo vinculado a la moda flamenca), en Aires de Feria cuentan con cuatro establecimientos desde los cuales tanto Juan Carlos Romero como su equipo de asesores ayudan a las clientas a dar con ese traje de flamenca perfecto y atemporal con el que sentirse cómodas.