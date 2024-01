We Love Flamenco 2024: Colorido punto final a una semana de desfiles

Alejandro Sanz se preguntaba en Corazón partío que quién llenaría de primaveras este enero y si hubiera estado en Sevilla cuando compuso la canción tendría la respuesta clara: We Love Flamenco. Después de siete intensas jornadas de desfiles, la Semana de la Moda Flamenca pone el broche de oro a una edición en la que ha quedado claro que el color, sobre todo en tonos lisos, marcará las tendencias en la temporada flamenca de 2024. Pero no sólo tendencias se han visto sobre la pasarela, firmas consagradas, diseñadores noveles y nuevas incorporaciones a la pasarela, han dejado claro que la moda flamenca es un ente vivo que se adapta a los nuevos tiempos y las necesidades femeninas y que hace de la artesanía y el gusto por la costura el santo y seña de un sector que sigue a la alza.

Como broche de oro a una semana que ha dejado muy buen sabor de boca a los directores de Go! Eventos y Comunicación, We Love Flamenco arrancó su última jornada con el tradicional desfile de la Fundación Sandra Ibarra Frente al Cáncer, en el que cada año participan mujeres que se enfrentan a esta enfermedad y cuyo objetivo es recaudar fondos y dar visibilidad a estas fantásticas. A primera hora de la tarde, Lola Azahares se encargó de inaugurar una jornada en la que también se vieron las propuestas flamencas de clásicos sobre la pasarela como Paco Prieto, NOTELODIGO, Rocío Olmedo, Pitusa Gasul o Iván Campaña, quien presentaba su primera colección de moda flamenca. Una jornada en la que la flamenca liviana y vaporosa volvió a convivir con la de los volúmenes y en la que no faltó el color para una primavera en la que los volantes tienen el don de curar cualquier corazón partío.

Lola Azahares en We Love Flamenco

Con idea de empoderar todavía más a la mujer que se viste de flamenca, María Suárez, directora creativa de Lola Azahares, propone en su colección Minerva a una mujer poderosa que se gusta en las formas donde la diversidad y la exquisitez artesanal se dan la mano. Sedas, gasas y plumetis visten a una mujer poderosa que ve en los verdes, azules, buganvillas, negros, blancos y tonos tierra los colores que simbolizan la fuerza y el poderío que tiene una flamenca. Diseños con formas clásicas, desde faldas canasteras a volantes de capa, en los que la mezcla de estampados, la asimetría en las mangas y el juego con las diferentes texturas a través de los tejidos y los estampados.

Paco Prieto en We Love Flamenco

El diseñador hace una parada en París antes de llegar a la Feria para afrancesar a su flamenca y darle ese savoir faire que tienen las francesas. El poderío andaluz, mezclado con la sutileza parisina dan como resultado una colección compuesta de vestidos elegantes impregnados de ligereza en la que el volumen rebaja su maximalismo exacerbado. En cuanto a los colores, Paco Prieto dibuja a una flamenca que se mueve entre rosas, celestes, negros y blancos y también con originales y alegres estampados de flores o incluso bordados. Pequeñas manguitas a la sisa y afaroladas conviven con otras más largas y con faldas en neja bastante sueltas.

NOTELODIGO en We Love Flamenco

De We Love Flamenco a la Feria de Abril. Las flamencas de Pilar Gómez, directora de la firma son las típicas que pasean por el Real una mañana de Feria y lo impregnan todo de color y ligereza. Diseños coloridos, con faldas muy sueltas y llenas de volantes de un tamaño medio componen la colección Sabor a Feria, donde el sello NOTELODIGO queda perfectamente reflejado. Una flamenca clásica que nunca falla, para que los talles son medios, los volantes pequeños y las mangas largas.

Pitusa Gasul en We Love Flamenco

Los trajes de flamenca de Pitusa Gasul tienen un sello inconfundible. Con reminiscencias de otras épocas y un estilo retro bien llevado al traje regional, sus diseños beben de diferentes épocas y proponen a una flamenca cómoda y fluida en la que los talles más altos y los detalles en forma de encajes, madroños y terciopelos marcan la diferencia. Los verdes, blancos, marfiles y púrpuras tiñen esta personalísima colección. Unos diseños en los que el gusto por un trabajo bien hecho, la cuidada selección de tejidos y estampados y un toque muy especial a una flamenca que bebe de lo vintage, pero va un paso más allá, son las señas de identidad de una firma que se sale de lo común y huye de los volúmenes exagerados y las formas excesivamente clásicas.

Rocío Olmedo en We Love Flamenco

Talles altos y minivolantes en las faldas son el sello de identidad de Rocío Olmedo, que en su colección Mujeres propone a una flamenca de siluetas elegantes, llena de detalles y que se viste de alegres colores. El blanco, el rojo, el negro y los rosas y verdes tiñen a una flamenca en la que no faltan los lunares, sobre todo si son a tono con el color del vestido.

Iván Campaña en We Love Flamenco

Encargado e clausurar We Love Flamenco, Iván Campañana debutaba en la pasarela reflejando un nuevo espíritu creativo. La semana de Feria, desde el alumbrado hasta los fuegos artificiales, sirven de recorrido a su colección en la que se observan propuestas pensadas para cada momento de la festiva primavera andaluza. Desde looks más rompedores en negros y pedrería (destaca una chaqueta ajustada con hombreras), a otros más vaporosos en los que los lunares son protagonistas de trajes dos piezas o pantalones, para rematar con un bloque de diseños en cristales que recuerdan al arte de Gaudí. Texturas exclusivas, pedrerías, gasas, organzas bordadas y cristal presentan a una mujer sofisticada llena de sensualidad y con un nuevo look flamenco. Un debut por todo lo alto.