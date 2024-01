We Love Flamenco 2024: Todas las galerías de fotos de los desfiles

La temporada flamenca este 2024 pisa bastante fuerte. Con el desfile de Rocío Peralta como antesala al resto de pasarelas, We Love Flamenco llega como la primera cita con las propuestas y tendencias para este 2024. Con más de una treintena de diseñadores profesionales y propuestas de jóvenes talentos, We Love Flamenco se convierte en el escaparate en el que se inspiran las amantes de la moda flamenca. Propuestas de vanguardia y líneas más costumbristas conviven en una pasarela en la que el color vuelve a ser el protagonista.

Del 13 al 19 de enero de 2024, el Hotel Alfonso XIII acoge la XII edición de We Love Flamenco, una semana en la que no sólo las nuevas tendencias están muy presentes, también el lado más solidario, con los desfiles de la Fundación Sandra Ibarra Frente al Cáncer y los de las hermandades del Rocío de Sevilla y Triana. Como novedad, en esta edición de We Love Flamenco el encargado de cerrar la semana de desfiles es el diseñador Iván Campaña, que hace su debut en el mundo de la moda flamenca.

Ahora puedes volver a ver todas las galerías de fotos de los desfiles, ordenadas por día y diseñador, para que no te pierdas un solo detalle de la moda flamenca que se espera para 2024 y que pisa muy fuerte. Sigue de cerca las tendencias y a tus diseñadores favoritos.

Desfiles del 13 de enero de 2024 de We Love Flamenco

Una flamenca costumbrista se fusionó con la más vanguardista en más de un centenar de diseños en los que el color y los estampados volvieron a ser protagonistas. En cuanto a las formas, la temporada 2024 promete ser de lo más ecléctica. Volúmenes y faldas con caída, escotes vertiginosos y cortes masculinos pudieron verse en la primera jornada de desfiles de We Love Flamenco 2024 a través de las propuestas de los diseñadores José Hidalgo, El Ajolí, Johanna Calderón, Santana Diseños, Mónica Méndez y Pablo Retamero y Juanjo Bernal.