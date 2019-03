Las chaquetas de cuero negro triunfan esta primavera

Andrea Duro y Lara Álvarez lo saben y conjuntan su chupa de cuero con todas sus prendas.Las chaquetas de cuero negro son el must de la temporada. Hazte con una de ellas si todavía no lo has hecho, porque quedarán divinas con tus outfit favoritos. Además, son atemporales, una buena inversión que durará años en tu armario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stefanie Giesinger (@stefaniegiesinger) el 11 Feb, 2019 a las 12:59 PST

La modelo alemana Stefenie Giesinger publica sus últimos looks acompañados de su cazadora preferida. En vaqueros y zapatillas, un clásico que sienta de maravilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor LaShae (@taylorlashae) el 1 Mar, 2019 a las 4:58 PST

Si quieres darle un toque frenchy a tu look, sigue los pasos de Taylor Lashae que opta por combinar su outfit de biker con boina parisina y labios rojos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea Duro (@andreaduro) el 25 Feb, 2019 a las 3:21 PST

Andrea Duro luce así de guapa su chaqueta de cuero negra. La protagonista de 'Física y química' confirma así, que esta prenda es un must, además de serlo también esta primavera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lara Álvarez (@laruka) el 6 Mar, 2019 a las 5:04 PST

Lara Álvarez tampoco se queda atrás. Combinando el ya clásico look de jeans con chaqueta de cuero y dándole el aire rocker final con una camiseta de Kiss.