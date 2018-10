Nuestros favoritos de 'PS...', la marca de Primark Beauty

Es difícil decidir a qué sección ir primero cuando entramos a Primark, pero nosotros lo tenemos claro: la sección de belleza. La marca irlandesa ha trabajado duro para reforzar su marca de cosmética y cuidado personal, 'PS...', y ha conseguido dar con un gran abanico de productos de buena calidad (y mejor precio) que hacen posible que puedas hacerte con cualquier cosa que necesites para tu neceser sin necesidad de salir de la tienda y por muy poco dinero.

Además, Cruelty Free International otorgó a Primark Beauty recientemente el sello Leaping Bunny que certifica que tanto la marca como sus proveedores están completamente libre de experimentación animal, por lo que se ha convertido también en una de las mejores opciones de cosmética low cost y cruelty free.

En el apartado de belleza de Primark podrás encontrar todos estos productos de ciudado personal, belleza y maquillaje, desde cepillos limpiadores hasta champú, y éstos son nuestros favoritos:

Lipkits

Los kits de labiales de Primark vienen en distintas combinaciones y puedes encontrarlos en diferentes acabados en una preciosa gama de tonos. Todos los kits vienen con un lápiz labial que complementa a un gloss, a dos labiales mate o a uno mate y otro brillo (nuestro favorito). Sea cual sea tu tipo de look favorito en los labios, en 'PS...' los tienen todos por 4 euros.

Ver esta publicación en Instagram Pucker up 💋 Lip kits £3/€4/$4.50 each #PrimarkBeauty #lipkit Una publicación compartida de Primark Beauty (@primark.beauty) el 2 Jul, 2018 a las 5:32 PDT

Iluminadores

En Primark Beauty saben que el brillo no puede faltar en nuestro neceser y han preparado variedad para que puedas escoger el que prefieras. El iluminador en polvo 'Gold Digger' es uno de los que más nos gustan y sólo cuesta 4 euros. También tienes los Highlight Essence, iluminadores líquidos para los que puedes encontrar un sinfín de aplicaciones diferentes y que cuestan 5 euros. Y, si prefieres llevar el brillo incorporado en el colorete, sus Pure Highlighter Blush darán magia a tus mejillas por sólo 2,50.

Barras de labios

Llevarse sólo una barra de labios de PS... es casi imposible. La gama de colores, tanto en mate como en brillo, es inmensa y sus precios (2,50€) aún más apetitosos. Su colección especial de labiales de Alicia en el País de las Maravillas, en colaboración con Disney, nos ha enamorado aunque cuesten un poco más (5 euros).

Paletas de sombras

Si eres de las que necesitan tener multitud de paletas diferentes, Primark Beauty será tu proveedor oficial. La marca tiene multitud de paletas entre 4 y 6 euros y podrás encontrar cualquier gama de colores en los acabados que quieras. Nos encanta la Berry Velvets (4€), nueve tonos en mate y shimmer en tonos rojos y rosas.

Primers

Todo el mundo habla maravillas de los primer de Primark Beauty y no es de extrañar, ya que son súper cremosos. El mate en concreto viene genial a las pieles grasas y evita los brillos todo el día sin secar tu piel. El radiant da un toque de brillo a tu maquillaje y el vitamin aporta energía a tu piel. Todos cuestan 4 euros.

Setting Spray

Los setting spray de Primark también se adaptan a tus preferencias y los tienes en tres versiones: Glow, Matte y Hydrate. Glow aporta un sutil brillo a tu maquillaje, Matte controla los brillos derivados de la piel grasa y Hydrate contiene agua de rosas y aloe vera para calmar la piel y reducir las rojeces. Dejarán tu maquillaje intacto todo el día independientemente de cuál escojas por sólo 5 euros.

Toallitas limpiadoras

Limpiarse bien el rostro al final del día es absolutamente primordial. Sigamos una rutina de belleza estricta o no, no desmaquillarse es muy perjudicial para nuestra piel y puede acelerar el envejecimiento y crearnos problemas. PS... también cuenta con una línea de toallitas limpiadoras con distintos ingredientes como agua micelar o esencia de pepino. Puedes usarlas cuando no tengas tiempo o cada día y sólo cuestan 1,50€.

Mascarillas faciales

Las mascarillas faciales son un paso imprescindible de toda rutina de belleza diaria o semanal, ya que aportan muchísimos beneficios al rostro y hay miles de tipos diferentes para cada necesidad. Primark Beauty tiene una gran variedad de mascarillas y nuestras favoritas son las de la colección de Disney, con un precio de 4€ cada una y distintos ingredientes.

Exfoliantes

Los exfoliantes pueden ser tu gran aliado de transición entre estaciones, ya que eliminan la sequedad de la piel de las temperaturas menos amigables y mantienen tu dermis suave y sana. Los de Primark Beauty vienen en un formato bastante generoso y sólo cuestan 4€, así que podrás darte tantas sesiones de spa en casa como quieras. Nuestro favorito es el del árbol del té, pero también lo tienes de coco y de carbón.

Ver esta publicación en Instagram Bring the spa home from only £3/€4 🌿 #PrimarkBeauty #pampernight Una publicación compartida de Primark Beauty (@primark.beauty) el 15 Jun, 2018 a las 5:44 PDT

Shower Jellies y Soufflés

Las gelatinas y soufflés de ducha te sacarán de la rutina de los geles de siempre y dejarán tu cuerpo (y tu casa) perfumada con olores frutales cítricos a la par que hidratarán tu piel. Los de Primark traen 240 ml por sólo 3 euros y el de vainilla con azúcar moreno te encantará.

Ver esta publicación en Instagram Fruity fresh 🍋🍊 Body Souffles from £2/€3 each #PrimarkBeauty Una publicación compartida de Primark Beauty (@primark.beauty) el 12 Ago, 2018 a las 5:05 PDT

Champú

No tienes por qué hacer una gran inversión para tener un pelazo de película. Los champús de Primark tienen ingredientes de calidad y un precio muy asequible, como éste de coco y flor de cactus que revivirá los cabellos más muertos y los hidratará en profundidad, con un precio de 1,50€.

Mascarillas capilares

Las mascarillas de Primark Beauty tienen un formato diferente: parecen un gorro de ducha y harán que los ingredientes penetren en la raíz del pelo y en el cuero cabelludo para aprovechar sus efectos al máximo. Tienen un precio de 4€ y, si te aventuras a probar una, te recomendamos 'up and away', una mascarilla reparadora que cuidará tus puntas.

Accesorios de limpieza y masaje

Algunos accesorios, como los cepillos limpiadores o los masajeadores de contorno de ojos, pueden llegar a salirse un poco de nuestros presupuestos. Primark lo sabe y ha preparado éstos por menos de 20€ para que a tu rutina nocturna no le falte ningún paso. El masajeador de contorno de ojos (10€) es ideal para aplicarse la crema de ojos.

Sets de brochas

Ningún neceser de maquillaje está completo sin un buen juego de brochas. En Primark encontrarás muchos diferentes a buen precio además de las brochas sueltas. Algunos, además, son tan preciosos como este set de purpurina con brocha para maquillaje en crema, polvos, iluminador y sombras (10€).

Ver esta publicación en Instagram Get your glitter on ✨✨✨ Brush Set £8/€10/$11 #PrimarkBeauty #makeup Una publicación compartida de Primark Beauty (@primark.beauty) el 23 Jun, 2018 a las 9:04 PDT

Recuerda que, desde la semana pasada, Sevilla también tiene una tienda Primark. Si eres de la ciudad hispalense, ya puedes disfrutar también de Primark Beauty.