Así es el maquillaje efecto cara lavada por el que apostar para vestir de mantilla en Semana Santa

Hayas o no hayas vestido de mantilla sabes que para hacerlo de forma correcta hay que apostar por la sobriedad, incluso con el maquillaje. Las claves para vestir de mantilla son bastante claras, el luto debe estar muy presente en el atuendo y si los ropaje no admiten artificio, mucho menos el maquillaje. Al menos así lo recordamos de anteriores semanas santas y así nos los ha recordado la iniciativa Sí mantilla, con la que hemos vuelto a descubrir la guía definitiva para vestir de mantilla en Semana Santa.

Sea como sea, vestir de mantilla no sólo implica elegir un vestido negro, colocarnos la peina y la mantilla y fin, debemos pensar tanto en el maquillaje como en el peinado. Este último resulta sencillo de pensar, aunque no ocurre lo mismo con el maquillaje, que debe ser natural y de efecto cara lavada para ir en consonancia con la sobriedad de vestir de mantilla. Aunque quizás no sepas cómo conseguir ese maquillaje efecto cara lavada tan favorecedor y natural por el que apostar para vestir de mantilla en Semana Santa.

Después de observar las tendencias en maquillaje, te descubrimos los secretos y las claves de un maquillaje con efecto cara lavada por el que apostar para vestir de mantilla esta Semana Santa.

¿Por que hay que llevar un maquillaje natural para vestir de mantilla?

Con independencia de que se lleve lo natural, vestir de mantilla lleva implícita la sencillez del maquillaje. Nada de sombras de ojo cargadas o labiales intensos, vestir de mantilla invita a apostar por la naturalidad, ese efecto cara lavada tan favorecedor y en consonancia con el luto.

Si ya tienes más que controladas todas las claves para vestir de mantilla y sabes cómo debe ser tu recogido y tu vestido, es el momento de que descubras cómo conseguir el maquillaje de efecto cara lavada por el que apostar para vestir de mantilla. Aquí te contamos todos los pasos que debes seguir para conseguir el efecto cara lavada y tener ese aspecto natural que tanto nos gusta.

Aplica una base para tu maquillaje efecto cara lavada

Recuerda que previamente has debido limpiar tu rostro de impurezas y haberte aplicado tu hidratante habitual para evitar efectos nocivos sobre la piel. Una vez has preparado tu rostro, toca elegir base de maquillaje, BB cream o CC cream, la que tenga el efecto que más te guste.

Es importante que escojas una base muy ligera y que unifique tu tono de piel si de verdad quieres conseguir el efecto cara lavada. Aplica el producto a toquecitos con los dedos o con una esponja para conseguir un efecto más natural. Recuerda que las imperfecciones de la cara deben tratarse con corrector antes de aplicar la base para que el efecto sea natural.

Corrige ojeras e imperfecciones para un aspecto fresco

Normalmente se recomienda que el tono de tu corrector sea uno más abajo que el de tu piel para que al mezclarse con la base obtengas un tono muy similar al tuyo. Aplicar un corrector del color adecuado a la tonalidad de tus imperfecciones ayudará a que se neutralicen y sean casi imperceptibles.

Si no tienes claro el tipo de corrector que debes usar para tus imperfecciones, recuerda que para las imperfecciones rojas debes usar corrector verde, para las imperfecciones azules o moradas corrector amarillo y para las manchas oscuras el corrector naranja.

Consigue un efecto piel radiante con un iluminador

Si quieres lograr ese efecto de piel joven y radiante necesitas un iluminador. Los productos en crema siempre se ven más naturales que los que vienen en polvo porque no hacen efecto máscara. No abuses del iluminador si no quieres conseguir el efecto contrario al natural y aplícalo en las zonas donde naturalmente incide la luz. La zona alta de los pómulos, el arco bajo de la ceja, el tabique de la nariz...

Crea volumen con polvos de sol y colorete

Es un maquillaje natural, sí, pero no por eso debes renunciar a los polvos de sol o al colorete. Estos productos te ayudarán a conseguir volúmenes en tu cara y darle un aspecto jugoso y natural. Además, los polvos de sol te ayudarán a fijar la base de maquillaje y evitar que te salgan los tan desagradables brillos.

En cuento al colorete, no te vuelvas loca y recuerda que es un maquillaje natural. Aplica un tono rubor y decántate por el colorete en crema para darle ese aspecto natural al sonrojado de tus mejillas. Aunque si tienes la piel demasiado grasa puedes aplicarte el colorete en la versión polvos.

Sombra de ojos para unificar y darle frescor al maquillaje

Aplicar sombra de ojos es completamente opcional, pero puedes usarla en tonos nude para unificar el tono del párpado. En este tipo de maquillajes no buscamos crear texturas en la zona de los ojos ni potenciar esa zona, por eso usar sombras será algo más funcional que estético.

Maxi pestañas para una mirada de infarto

Cuidado. Utilizar máscara de pestañas en un maquillaje de efecto cara lavada no debe llevarnos a error. Estamos apostando por un maquillaje natural, por lo que remarcar en exceso las pestañas puede llevarnos al efecto contrario. En este caso, buscaremos conseguir el efecto maxi pestañas pero siempre potenciando el largo y con un producto que no nos deje grumos.

La clave del maquillaje está en unas cejas definidas

Unas cejas definidas son la clave para un cualquier maquillaje en general y para un maquillaje efecto cara lavada en particular. Si tienes tus cejas bien pobladas y rellenas, basta con agregar un poco de gel para cejas y así fijarlas. En el caso de que tus cejas tengan un crecimiento irregular puedes recurrir a un lápiz para cejas que tenga la punta delgada y rellena los huecos.

Dale un toque de color nude a tus labios para rematar el maquillaje

Es un maquillaje natural, olvídate de unos labios rojos. Para darle el aspecto natural y fresco es muy importante que tus labios den la sensación de estar muy hidratados. Puedes optar por un bálsamo hidratante que sólo le dé un aspecto jugoso a tus labios, bálsamos con un poco de color (labial mate o en tonos nude) o la alternativa de utilizar el colorete en crema también en los labios.