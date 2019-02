Las tendencias en uñas de los Goya 2019

Bajo los focos, todo detalle es captado por las cámaras y es importante que todos los aspectos del estilismo estén sumamente cuidados, por lo que las actrices y celebrities que desfilaron por la alfombra roja de los Premios Goya lucieron unas manos espectaculares con unas manicuras impecables que nos dan algunas pistas sobre las tendencias en uñas para los eventos de la temporada.

Discreción nude

Cuando las prendas o los complementos que llevamos con muy llamativos o brillantes, las uñas nude son nuestro mejor accesorio. Adornan las manos y las hacen ver más cuidadas sin añadir color ni brillo y lucen elegantes con cualquier estilismo. Este es el caso de la influencer Dulceida y las actrices Toni Acosta y Leonor Watling, que decidieron vestir una manicura natural para no distraer la atención de sus brillantes vestidos para la alfombra roja.

Rojo fuego

¿Hay algo más clásico que unas uñas rojas? La laca de uñas roja va con todo y hay miles de tonos donde elegir para adaptarlas a tu estilo. Actrices como Cuca Escribano, Rosy Rodríguez o Juana Acosta, entre otras, optaron por llevar sus uñas rojas con estilismos de lo más dispares. Un consejo: evítalas si vas a llevar otros complementos rojos, como los zapatos o un clutch.

Contraste oscuro

Las uñas oscuras siguen siendo tendencia y en la alfombra roja las hemos visto de la forma más inesperada y sorprendente. Lejos de llevarlas con estilismos oscuros, algunas actrices que asistieron a la gala de los Goya eligieron complementar sus vestidos blancos, rosas o crudos con uñas en tonos gris marengo, añil y negro, haciendo destacar sus manos sin restar a la prenda. Fue el caso de María Adanez, Sandra Escacena y Cayetana Guillén-Cuervo.

Como el metal

Penélope Cruz está acostumbrada a pisar las alfombras rojas más internacionales, como los Globos de Oro o los Oscar, y sabe cómo complementar sus estilismos. Este año, la actriz española más internacional eligió una manicura plateada metalizada para acompañar a su vestido de Chanel en la gala de los Goya. También fue el caso de Eva Llorach, ganadora al Goya como Mejor Actriz, que puso sus uñas a juego con su vestido de lentejuelas.

Enjoyadas

Los apliques plateados siguen siendo una de las tendencias favoritas de las celebrities a la hora de engalanar sus manos. Aunque algunas pueden llevarlo al extremo como hizo Rosalía, que enjoyó sus uñas al máximo para cantar Me quedo contigo en la gala de los Goya, una aplicación en tamaño mini o micro como la que vimos en las manos de Hiba Abouk puede ser el aliado perfecto a una manicura francesa o con las puntas de glitter. Si quieres llevar el look pleateado con más discreción, puedes optar por una aplicación más pequeña en forma de sticker como las que lució Cristina Castaño.

Manos al desnudo

Si Rosalía llevaba las uñas más llamativas de la alfombra roja de los Goya sevillanos, actrices como Antonia San Juan, Macarena Gómez y Belén Rueda optaban por el extremo contrario y dejaban sus uñas al desnudo para lucirlas en la alfombra roja. Llevar las uñas al natural es una opción perfecta si no quieres desviar la atención de otros aspectos de tu estilismo pero, si no tienes los dedos y las manos bien cuidados, dejar las uñas desnudas podría hacer que las manos tengan una imagen descuidada que reste a tu look.