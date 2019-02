Antonio de la Torre reconoce que este año sí está "nervioso"

Por segunda vez en su historia, los Premios Goya se celebran fuera de la ciudad de Madrid. Primero fue Barcelona (2000) y este año es Sevilla quien coge el testigo para convertirse en el escaparate del cine español. Andreu Buenafuente y Silvia Abril dirigen la gala en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) en una ceremonia que convoca a más de 3.200 asistentes y tendrá el respaldo de más de 300 medios.

Las expectativas en torno a Antonio de la Torre y 'El Reino' y el homenaje a Chicho Ibáñez Serrador marcan una jornada que promete mucho humor y espectáculo pero que no estará exenta de reivindicaciones. Empezando por los abanicos rojos y el #Niunamás con que los cineastas volverán a mostrar su compromiso contra la violencia machista en la 33 edición de los Premios Goya 2019.

21:20 | Penélope no defrauda en la alfombra roja

Penélope Cruz, una de las actrices que más expectación suscitan todos los años sobre la alfombra roja, llega a Sevilla encantada por la decisión de la Academia de celebrar la gala en la capital hispalense. Nada más acercarse a los medios, disculpa la ausencia de Javier Bardem porque se encuentra justamente "rodando" en su nuevo proyecto cinematográfico.

21:10 | TVE experimenta con la gala en 360

RTVE.es está retransmitiendo este año por primera vez la alfombra roja de los Premios Goya y toda la ceremonia de entrega de premios en 360º a través de la nueva aplicación de videos 360 y realidad virtual ‘RTVE VR’. Es una propuesta para ver la gala en primera fila, sin moverse del sofá.

21:05 | José Coronado también apuesta por De la Torre

José Coronado vuelve también a Sevilla, donde rodó Tu hijo, la película por la que es candidato al Goya al mejor actor. Un papel que el intérprete define como "complejo" por su "sencillez, porque se trata de un personaje normal. Soy yo, eres tú, es la sociedad. Es un hombre normal que baja a los infiernos en busca de respuestas". Coronado, que firma uno de los mejores trabajos de su carrera en el filme de Miguel Ángel Vivas, augura no obstante que será De la Torre quien gane. "La guinda se la llevará Antonio, aunque la tarta la disfrutemos todos", confiesa.

21:00 | Paco León: "Hoy arderá Sevilla"

Los hermanos Paco y María León han acudido juntos a Fibes, emocionados con el hecho de que su ciudad acoja la gala de los Goya. "A la gente se le ve contenta, somos buenos anfitriones", declara María. "Por eso se hacen aquí partidos de la selección, porque somos aficionados a todo", añade Paco, que pronostica, haciendo referencia a su serie Arde Madrid, que hoy "arderá Sevilla".

20:50 | Celia Rico y Anna Castillo, noveles con fondo

Celia Rico, candidata a dirección novel por Viaje al cuarto de una madre, ha llegado a la alfombra roja con una de las actrices de su película, Anna Castillo. Rico alaba de la barcelonesa su naturalidad desarmante. “Lo que ella hace es de verdad. En esta película se ha desnudado, ha sacado a la niña que lleva dentro”. Castillo afirma estar “abrumada” por una nueva candidatura de la Academia después de que ya lograra el Goya a actriz revelación por El Olivo. Para la intérprete, su personaje “era un reto, alguien muy distinto a mí, muy introvertido y poco expresivo”.

20:40 | Lola Dueñas, entusiasmada "gane quien gane"

Lola Dueñas es posiblemente la favorita por hacerse con el Goya a la mejor actriz protagonista por Viaje al cuarto de una madre, pero afirma que va a pegar "el mismo grito si se lo lleva alguna de las compañeras. Susi Sánchez se lo merece, Najwa Nimri no tiene ninguno y Penélope, fíjate”, dice la madrileña, que se hace un lío con las nominaciones que ya tiene al Goya: sostiene que tenía cuatro cuando en realidad son cinco. Dueñas regresa para la gala a Sevilla, donde rodó, más concretamente en Constantina, la película de Celia Rico.

20:35 | Antonio de la Torre: "Este año estoy más nervioso"

Ya ha pasado por la alfombra roja el gran favorito, Antonio de la Torre, que admitió que “hace ilusión” que los Goya se celebren este año en Sevilla, la ciudad en la que vive. El protagonista de El reino, “una película que habla del mundo en que vivimos”, teme que la doble nominación como actor protagonista y actor de reparto juegue en su contra. “Los votos se reparten y te quedas de palmero”, afirma. Pero esta vez él sabe que es el favorito, al menos para el premio al actor protagonista. “Las otras veces estaba convencido de que iba a perder. Y en esta ocasión estoy más nervioso…”.

20:30 | Alberto Rodríguez, encantado con la "gala en Sevilla"

El director Alberto Rodríguez asegura que es "de agradecer" que la Academia haya trasladado la ceremonia de los Goya a Sevilla. El director de La Isla Mínima o El hombre de las mil caras no opta en esta edición a ninguna estatuilla pero asegura que este año “disfrutará" más la gala que cuando viene "como nominado”. El cineasta presentará los premios de mejor guión, “la estructura sobre la que se edifica todo en una película”. Aunque Rodríguez considera que la cosecha de 2018 ha sido “un gran año”, no quiere pronosticar el triunfo de nadie esta noche. “Tengo demasiados amigos”, confiesa.

20:20 Vox: "No queremos ni que nos inviten"

Desde Vox continúan su estrategia de no dejar pasar ni una sola oportunidad para generar ruido. Un tuit de Vox España acaba de convertirse en la comidilla de la gala: "No vamos a ir a los Goya y no queremos ni que nos inviten. Estamos hartos de que hablen mal de nuestra Patria y no vamos a ir a ningún sitio donde se insulte lo que siente y en lo que cree la #EspañaViva

Pero habría que interpretar bien sus palabras: para empezar, que no están invitados y eso duelo... A continuación, que una ceremonia con abanicos rojos contra la violencia y comprometida con la igualdad no es el mejor espacio para acoger a los dirigentes del partido de ultraderecha.

📽 No vamos a ir a los Goya y no queremos ni que nos inviten.Estamos hartos de que hablen mal de nuestra Patria y no vamos a ir a ningún sitio donde se insulte lo que siente y en lo que cree la #EspañaViva 🇪🇸Así lo explica @Santi_ABASCAL ⬇⬇⬇ pic.twitter.com/IfHOhtI03G — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 2 de febrero de 2019

20:15 | Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes: "Si Andreu y Silvia sobreviven a la gala, su matrimonio será indestructible"

Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, los presentadores de la anterior y controvertida gala de los Goya, se han armado de valor y regresado al escenario del crimen. “No va a ser difícil superar lo nuestro”, reconocen, y aseguran que “hay que tener arrojo” para aceptar el encargo de la Academia, como han hecho este año Silvia Abril y Andreu Buenafuente. “Si sobreviven a una gala su matrimonio será indestructible”, dicen con sarcasmo en referencia a las duras críticas recibidas por su trabajo como maestros de ceremonias de los Goya.

20:10 | Rosalía debuta en Sevilla como chica Almodóvar

James Rhodes acaba de llegar a Fibes mientras Rosalía atiende a las cámaras y avanza algunos detalles de su esperada actuación. "Voy a hacer una versión de un clásico que mucha gente va a reconocer y espero que les guste". La cantante de Malamente ha vuelto a apostar por la moda española, "porque tenemos diseñadores de mucho talento"; en su caso la viste Juan Vidal con un diseño de inspiración japonesa.

Rosalía debuta en Sevilla como chica Almodóvar antes del estreno de Dolor y gloria, donde tiene un pequeño papel. "Penélope Cruz me dio consejos, me hizo relajarme. Pedro Almodóvar es muy buen director, es un genio y muy cariñoso a la vez. Lo hizo todo muy fácil". Esta noche, Rosalía cantará ante ambos. Una promoción inmejorable para su carrera musical y para uno de los estrenos más esperados del año, que llegará a las carteleras el 22 de marzo.

20:00 | La hija de Andreu y Silvia, el "amuleto" de la gala

Con una puntualidad germánica, intérpretes, cineastas, académicos, amigos y familiares de los nominados a las 28 categorías de la 33 edición de los Premios Goya van ocupando sus asientos en Fibes. Espectaculares vestidos, elegancia y glamour. Cine y moda se dan la moda en una de las noches más esperadas del calendario cultural y televisivo español. Lo saben bien los conductores de la gala, Andreu Buenafuente y Silvia Abril, cuando confiesan el momento especial que supone tener entre el público a su hija. "Es nuestro amuleto", confiesan.

19:45 | Rosalía, con traje oscuro minifaldero

Acaba de llegar la cantante Rosalía, una de las presencias más esperadas, con traje oscuro minifaldero y botas mosquetero. Seria y muy profesional, consciente de la expectación que rodea su actuación de esta noche. La alfombra roja es un hervidero de gente y los abanicos rojos se empiezan a ver cada vez más, sobre todo entre los equipos técnicos. Andreu Buenafuente y Silvia Abril han sido recibidos con una gran algarabía por parte de la prensa (que tiene prohibido hacerse selfies con los invitados) y buenos deseos para que esta gala sea, como avanzaron, de paz y humor.

19:40 | Buenafuente y Abril: "No estamos nerviosos"

Los presentadores de la gala, la primera vez que un matrimonio dirige la ceremonia de los Goya, se muestran entusiasmados sobre la alfombra roja. “Nunca me cansaré de repetir el honor que es trabajar en esto. Trabajas con la libertad y las capacidades que tienes. Este trabajado es de todos, del equipo, han levantado esto en tiempo récord y hay mucha gente implicada”, enfatiza Buenafuente con el respaldo y absoluta complicidad de Silvia Abril: "Espero que todos en casa disfruten, se rían y se relajen".

19:30 | Estupendas con tallas grandes

Itziar Castro marca un punto de inflexión en la gala. El glamour no está reñido con la imagen estereotipada de las revistas y las pantallas. Confiesa la actriz que le ha hecho "ilusión" que le pregunten por el diseñador de su traje y reivindica que las mujeres de talla grande "también son estupendas en la alfombra roja".

19:15 | Ambiente festivo y de reivindicación

Desde primera hora de la tarde con las acreditaciones de los periodistas y, a partir de las seis de la tarde, con los invitados más 'madrugadores', el Palacio de Exposiciones de Sevilla empieza a palpitar. Una noche mágica para el cine pero también para mostrar el compromiso del mundo de la cultura con los problemas más preocupantes en la desconcertante España de hoy. La violencia machista se convierte en uno de los lemas de la edición de este año: abanicos rojos y #Niunamás.

19:00 | "¡Queremos entrar, queremos entrar!"

“Queremos entrar, queremos entrar”, gritan con humor los jóvenes sevillanos que se agolpan a las afueras de Fibes, expectantes ante el desfile de famosos que están accediendo al Palacio de Congresos proyectado por Guillermo Vázquez Consuegra. Numerosos vecinos se han desplazado hasta las inmediaciones para avistar la alfombra roja. Una fuerte presencia policial señala la inminencia de la gran fiesta del cine español y desvía a los despistados que quieren acceder a la zona porque aún no se han enterado de que los Goya 2019 se celebran en Sevilla. A las 21:30 está prevista la foto institucional, donde no faltarán, entre otras autoridades, el presidente de la Academia española de Cine Mariano Barroso, el alcalde de Sevilla Juan Espadas y el ministro de Cultura, José Guirao.