Cinco formas de llevar tus zapatillas esta primavera 2019

Las zapatillas de deporte siguen consolidándose una temporada más como el calzado estrella. Desde pasarelas a los street style favoritos de las coolhunters más conocidas así nos lo confirman, si ya hablamos de las tendencias con las que pisaremos esta primavera, ahora te contamos cómo llevarlas.

Gigi Hadid no sale de casa sin sus deportivas, y es que son las grandes protagonistas de muchos de sus looks. Las nuevas colecciones de Mango y Zara también apuestan por ellas y firmas de lujo como Dior no se quedan atrás. Hay mil y una formas de llevarlas, solo hay que echarle un poquito de imaginación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noon Spain (@noonspain) el 27 Feb, 2019 a las 7:30 PST

Las faldas quedan ideales en Sneakers y la firma Noon (@noonspain) lo sabe. Su nueva colección apuesta por las zapatillas y funcionan muy bien con todas sus prendas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MANGO (@mango) el 1 Mar, 2019 a las 12:44 PST

Los vestidos boho son tendencia y conjuntarlo con Sneakers es el toque maestro de la nueva temporada de Mango.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gigi Hadid (@gigihadid) el 16 Ene, 2019 a las 8:23 PST

Con shorts y chaqueta. Reinventar los looks de fiesta de la mano de nuestras zapatillas preferidas es un hecho y Gigi Hadid apuesta por ello.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Grace Villarreal (@gracyvillarreal) el 2 Mar, 2019 a las 10:32 PST

La influencer Grace Villareal considera sus deportivas su must. En pitillos y chaqueta larga, un clásico esta primavera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Brownie Official (@browniespain) el 4 Feb, 2019 a las 7:55 PST

La firma española Brownie (@browniespain) conjunta las zapatillas con petos y vaqueros campana. Queda muy chic, el look perfecto para salir con tus amigas.