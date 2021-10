Cortefiel rebaja sus plumíferos acolchados ultraligeros más famosos durante un sólo fin de semana

Este particular otoño que estamos viviendo, con unas temperaturas por encima de la media, no invita a pensar en los looks con plumíferos que deberíamos llevar en los próximos días. Pero las firmas ya nos han avanzado algunos de sus modelos y, contra todo pronóstico, ya se están agotando (prueba de ello es el éxito del plumífero azul).

Ya sean plumíferos, la mítica cazadora de aviador o ese irresistible abrigo rojo, las prendas de abrigo harán su acto de aparición en nuestras vidas más tarde o más tempranos y, aunque no lo creas, ahora es el momento de fichar ese plumífero acolchado ultraligero con el que sobrevivir al frío invierno. Al menos eso hemos descubierto después de haber visto que Cortefiel rebaja sus plumíferos acolchados ultraligeros más famosos durante un fin de semana.

Son famosos por varias razones y todos los inviernos nos quedamos con las ganas de hacernos con alguno de los plumíferos acolchados ultraligeros de Cortefiel. La mayoría de ellos reversibles (eso nos da la posibilidad de tener muchos más looks), los plumíferos acolchados de Cortefiel son famosos porque, además de ser súper calentitos, no pesan nada.

Eso es un plus a la hora de apostar por una prenda de abrigo, ya que no sólo buscamos guarecernos de frío, también queremos tener movilidad e ir cómodas. Por esta razón, los plumíferos acolchados ultraligeros de Cortefiel son tan famosos y por eso se han convertido en una de las prendas más cotizadas de la firma.

Ahora, pesar de que la llegada del frío todavía nos quede lejana (o no, que las temperaturas bajan de un día para otro casi sin aviso), Cortefiel aprovecha para rebajar sus plumíferos acolchados ultraligeros más famosos, pero, malas noticias, sólo ofrece descuentos en estas prendas durante un fin de semana (del 21 al 24 de octubre).

Lo bueno es que los descuentos en los famosos plumíferos de Cortefiel son del 30% (que se aplica en cesta) y si perteneces al club Cortefiel a ese descuento hay que añadirle otro del 10%. Una ocasión perfecta para fichar ese plumífero acolchado ultraligero que te salvará del frío este invierno y tener una prenda de calidad a un precio más económico que de costumbre.

Así son los plumíferos acolchados ultraligeros de Cortefiel

Acolchados, rellenos de plumas y reversibles, los plumíferos ultraligeros de Cortefiel son a nuestro cuerpo lo que el nórdico cuando nos metemos en la cama. Guardan nuestro calor corporal y, además, permiten nuestra completa movilidad. Por eso, teniendo en cuenta que el frío llegará a nuestras vidas en algún momento, las rebajas de Cortefiel de este fin de semana (recordamos, del 21 al 24 de octubre) se presentan como la ocasión perfecta para invertir en un buen plumífero, ya que a veces resultan demasiado caros. Puedes ver los descuentos de los plumíferos en la propia web de Cortefiel.