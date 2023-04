Mango tiene el vestido definitivo de la invitada perfecta y sólo vale 30 euros.

Vestido definitivo, invitada perfecta y look barato son conceptos que, aparentemente, no tendrían cabida en la misma frase. Al menos no hasta el momento. En plena temporada de bodas e primavera y con otros múltiples eventos a la vista, encontrar el look de la invitada perfecta a buen precio se vuelve un poco complicado. La falda de flecos tipo mantón de Manila resulta una buena opción y el mono sofisticado que te salva los looks de primavera también, pero después de tanas bodas a nuestras espaldas buscamos algo más impactante.

Dicho y hecho. Mango acaba de lanzar el vestido definitivo para la invitada perfecta y, además de estar disponible en cuatro colores, sólo vale 30 euros. Después de ver el diseño, resulta difícil pensar que una prenda así tenga ese precio, pero no hay problema algo, más bien al contrario.

El vestido de Mango se hace con el título del vestido definitivo de la invitada perfecta porque, ojo, su diseño está inspirado en el mítico Delphos de Fortuny, como bien apreció la influencer y descubridora de esta prenda Ángela López (@old_fashioned_victim). Salvado las distancias evidentes, el vestido de Mango cuenta con diminuto plisado similar al diseño de Fortuny y se presenta con la manga a la sisa, ligeramente caída, y el cuello a la caja, ligeramente abierto.

Un vestido espectacular, que se inspira en una de las prendas más emblemáticas de la historia de la moda y que te convierte en la invitada perfecta por menos de 30 euros. A continuación puedes conocer los colores y cómo combinar este vestidazo de Mango.

El vestido de Mango para una invitada perfecta en verde

Ideal para un evento de mañana en el que los protocolos sean un poco más relajados (aceptamos el largo midi para una boda de mañana), el vestido plisado de Mango en color verde es ideal para que lo combines con tonos dorados envejecidos. Un tocado años veinte y un cinturón te convertirán en la invitada más perfecta del evento.

La versión buganvilla del vestido de Mango para ser la invitada perfecta

Ideal para una boda de noche, esta versión del vestido de Mango poco o nada necesita para convertirse en lookazo. A diferencia de la propuesta anterior, la versión buganvilla combina a la perfección con unas sandalias de plataformas de colores muy llamativos e incluso en versión metalizada. Olvida el cinturón y el tocado y juega a lucir una melena con ondas al agua en una versión más actualizada.

El vestido de Mango en crudo para ser la invitada definitiva

Vale que a las bodas no hay que llevar tonalidades claras, pero ¿quién ha dicho que sólo hay que ser la invitada perfecta en una boda? Cualquier evento de primavera es bueno para apostar por la versión en crudo de este espectacular y económico vestido de Mango. En esta tonalidad recomendamos combinarlo con tonos en plata envejecido, pero todo muy sencillo y minimalista. Una melena recta y pulida rematan este lookazo de invitada perfecta.