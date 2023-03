Zara tiene el mono sofisticado que te salva el look de primavera por menos de 50 euros.

La temporada de eventos de primavera ya ha comenzado. Ya sean las bodas de temporada, los primero bautizos o las temidas comuniones, los eventos de primavera se suceden uno detrás de otro. Si a eso, además, le sumamos las fiestas de la primavera, tipo Semana Santa y Feria de Abril, conseguir un perfecto look se hace cada vez más complicado. Firmas como Zara ya han lanzado la falda de flecos tipo mantón, que soluciona cualquier look elegante, ha vuelto a apostar por los trajes de chaqueta más sofisticados y ha reinventado su mítico vestido de lunares para un look de inspiración flamenca. Aunque la verdadera revolución en cuanto a looks de primavera está en el mono sofisticado de Zara que te salva cualquier evento por menos de 50 euros.

Ya lo hemos visto en redes sociales porque muchas influencers han dado muestras de su amor por este mono de Zara, pero hemos tenido que verlo en directo para morir de amor por esta prenda. Se trata de un mono negro (también está disponible en color blanco, ideal para las madres de Comunión), con la manga a la sisa y la pernera recta. Hasta ahí podríamos decir que se trata de una prenda básica y sencilla a la que no prestarle demasiada atención. La clave de este mono de Zara, lo que lo convierte en la prenda estrella de la temporada, es el detalle fruncido en la zona del pecho, que emula a los que ya hemos visto en alguna prenda de alta costura.

Se trata de una especie de volantes con pequeños pliegues que serpentean a lo largo de todo el frontal y le dan un aire muy sofisticado a la prenda. Ideal para llevarlo con unos taconazos un moño desestructurado y unos pendiente en dorado en formato XXL, el mono negro de Zara, además, tiene un precio bastante asequible para lo que es una prenda de estas características. Vale menos de 50 euros y te lo puedes poner para una boda, para una cena especial o para la noche del pescaíto en la Feria de Abril de Sevilla (como ya ha pronosticado nuestra visionaria de tendencias favoritas, Carmeron).

En cualquier caso, el mono sofisticado de Zara es esa prenda que termina convirtiéndose en un must porque te salva todos los eventos de la primavera de aquí a la eternidad y sin hacer un gran desembolso económico.

Así es el mono de Zara para los eventos de primavera

Disponible desde la talla XS hasta la XL y también en color blanco, el mono de Zara tiene un precio de 49,95 euros.