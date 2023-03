Zara tiene el vestido de lunares definitivo para ir a la Feria de Abril con el look más flamenco.

Es un estampado completamente atemporal y muy estiloso apto para cualquier clase de evento, incluidos los looks del día a día. Aunque es acercarse la Feria de Abril de Sevilla y desatarse la locura por los lunares. Ya sea con los ojos puestos en ese look de lunares para ir a la Feria de Abril o pensando en ese vestido de inspiración flamenca con el que marcarnos el mejor conjunto para los eventos de primavera, ahora cualquier prenda con lunares se cotiza bastante. Ideal para los looks de invitada, para una noche del pescaíto o para una mañana de Feria, los looks de lunares son un diez de estilo y en Zara han sacado el vestido definitivo para ir al Real con el look más flamenco.

Amante de las tendencias más flamencas en cualquier época del año, Rocío Osorno ha sido la gran descubridora de este vestido de lunares d Zara, ya que ha sido uno de sus conjuntos escogidos para su reciente viaje a Japón.

Ya hemos dicho que un look de inspiración flamenca no sólo está reservado para los grandes eventos de primavera (Feria de Abril incluida), sino que también son clave para cualquier estilismo del día a día y en cualquier contexto. A pesar de que el vestido de lunares de Zara nos parece ideal para llevarlo como Rocío Osorno, su diseño nos parece tan especial, que lo consideramos un must para ir a la Feria de Abril con el look más flamenco.

De todas las combinaciones de lunares, la más elegante, sin duda, es la del blanco y negro. Por eso el vestido de lunares de Zara, además de ser un lookazo de lo más flamenco, es muy sofisticado. Además, el vestido de lunares de Zara se presenta en un formato mini, con el cuello a la caja y las mangas largas, un diseño muy minimalista que se remata con los frunces y pliegues de la falda y el escote (muy favorecedores).

Ceñido en la falda, el vestido de lunares de Zara combina a la perfección con unas sandalias de tira o unos stilettos en negro o en dorado. Las que quieran marcarse el lookazo más flamenco para ir a la Feria de Abril, podrán darle un toque añadiendo algo de color rojo a la combinación. Ya sea a través del labial o del bolso.

Así es el vestido de lunares de Zara para ir a la Feria de Abril

Disponible desde la talla XS hasta la XL (desde la firma indican que el tallaje viene más pequeño de lo habitual), el vestido de lunares de Zara para ir a la Feria de Abril con el look más flamenco tiene un precio de 35,95 euros.