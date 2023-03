Los vestidos de las invitadas de primavera con más estilo están hechos en Sevilla

La temporada de eventos de primavera ya ha comenzado y ahora las bodas, bautizos y comuniones se suceden uno detrás de otro. Eso implica que tener un look de invitada no sólo se reduzca a dar con el conjunto de lunares y flecos o la capa de invitada perfecta. Tener un par de bodas, algún que otro bautizo y enfrentarse a la Feria de Abril sin tener en mente vestir de flamenca, implica que el armario de la invitada perfecta deba tener respuestas para todo.

Especializadas en materia de invitadas, las firmas de Sevilla con mayores propuestas para los eventos de primavera presentan vestidos (y monos, conjuntos dos piezas...) para tener un look para todos los eventos de primavera. Cherubina, Cardié, Color Nude, Mariquita Trasquilá o Cayro Woman son algunas de las tiendas de Sevilla en las que las invitadas con más estilo encuentran el perfecto look de invitada.

Vestido de invitada con vuelo

Sencillo, elegante, con mucho vuelo y en uno de los colores más en tendencia para los eventos de primavera, este vestido de invitada de Cardié es ideal para una boda de mañana en la que apostar por un estilismo más minimalista.

Vestido de invitada con estampado jacquard

Es uno de los estampados que nunca fallan a la hora de ser una de las invitadas más elegantes y por eso esta propuesta de la firma Cherubina se convierte en un 10 de estilo para esta primavera.

Vestido de invitada naranja

Los colores vitamina en general y el naranja en particular siempre son muy acertados a la hora de elegir una tonalidad para los looks de los eventos de primavera. Las invitadas minimalistas y coloridas pueden encontrar en este diseño de Cayro Woman una muy buena opción.

Vestido de invitada con mangas de mariposa

Esta propuesta de Color Nude. huye un poco de los convencionalismos y está pensada para una invitada de primavera más maximalista, que busca en los detalles (como es el caso de las mangas) el toque de estilo del look.

Vestido de invitada con mangas de capa

La importancia de las mangas no sólo se ha notado en las pasarelas de moda flamenca, las invitadas de primavera también han visto el crecimiento del protagonismo de estas. Muy elegantes y sofisticadas, las mangas de este vestido de invitada de Mariquita Trasquilá son un plus para las invitadas más elegantes.

Vestido de invitada con el escote cruzado

En estampado jacquard y en un tono asalmonado, este vestido de invitada de la firma Cayro Woman. sería una opción muy acertada para eventos de mañana, como bautizos y comuniones.

Vestido de invitada con manga de farol

Las invitadas más románticas verán en las mangas de este vestido Cherubina el detalle perfecto para una ceremonia de mañana. La lazada del cruce de la falda le aporta un toque de sofisticación que eleva el vestido a la categoría de lookazo.

Vestido de invitada con escote asimétrico

El color, el escote, el corte, la manga... Este vestido de Cardié tiene todos los ingredientes para ser un lookazo de invitada de primavera de diez.

Vestido con lazada y mangas de Mariposa

No sólo las originales mangas de mariposa son un puntazo en este vestido de invitada de Color Nude, la combinación de dos colores, aparentemente, antagónicos lo convierte en un lookazo para las mujeres más atrevidas.

Vestido de invitada con mangas abullonadas

Sencillo, elegante y muy favorecedor, este vestido de invitada de Mariquita Trasquilá es ideal para las bodas de primavera, aunque también es una propuesta muy interesante para las madres de Comunión.

Vestido de invitada

El cut out le da un toque muy actual a este vestido de invitada de Cayro Woman. Aunque no sólo este detalle convierte en un look de diez esta propuesta de invitada.

Vestido de invitada de lunares

Invitada de primavera y lunares es todo uno. Si, además, el vestido cuenta con un detalle con flecos, poco o nada hay que añadirle a este lookazo de invitada de Mariquita Trasquilá.

Vestido de invitada con detalle en el escote

De nuevo el naranja se cuela entre las propuestas para las invitadas más top de esta primavera, por eso este vestido de Color Nude, con un escote ideal, se convierte en una acertadísima opción.

Vestido de invitada abotonado

Cómodo, en un color muy favorecedor y con un diseño sencillo y muy versátil, este vestido de Cherubina es ideal para las invitadas de primavera con mucha personalidad.

Vestido de invitada con estampado

De corte sencillo y muy minimalista, el estampado de este vestido de Cardié se cuela entre los más elegantes para las invitadas de primavera.