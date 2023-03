El conjunto de lunares y flecos hecho en Sevilla, la alternativa low cost al traje de flamenca

Vestir de flamenca no es algo que todas las mujeres deseen hacer. A pesar de que las tendencias en modas flamenca son irresistibles y que cada vez hay más espacios donde encontrar un traje de flamenca a buen precio, muchas prefieren apostar por un look de calle. Ya sea por la comodidad o por la versatilidad de ese look, los vestidos de lunares o las capas de flecos se han convertido en las prendas más buscadas y vendidas de los últimos días.

Todo lo relacionado con la moda flamenca ocupa un lugar privilegiado en Instagram estos días. Ya sea porque las firmas y diseñadores comparten sus propuestas o porque las influencers empiezan a dar sugerencias sobre posibles looks para ir a la Feria de Abril. Una de las primeras ha sido Rocío Osorno con su traje de flamenca y ahora es Yose de Ortega la que nos descubre el conjunto de lunares y flecos de una firma de Sevilla, la alternativa low cost al traje de flamenca.

En diferentes colores, el conjunto de lunares y flecos con el que la influencer da las claves para un look alterativo al traje de flamenca en esta Feria de Abril se presenta en un formato dos piezas bastante fluidos, como se puede ver en el perfil de Instagram de la firma de Sevilla. Denominada Garbo, esta firma se caracteriza por proponer looks low cost para el día a día y también para toda clase de eventos. Como es el caso de la Feria de Abril y como también lo es este conjunto.

Disponible en blanco, en negro, en morado, en mostaza y en morado (de momento), este conjunto de lunares y flecos se antoja perfecto para un look de Feria de Abril. El corte fluido de la chaqueta la convierte en esa prenda elegante y cómoda, tan básica para los días de calor, el largo del pantalón, además, es perfecto para evitar las manchas en los bajos.

Ideal para la noche del pescaíto en las propuestas blanca y negra, el conjunto de lunares y flecos de esta firma de Sevilla no sólo es la perfecta alternativa al traje de flamenca, también es un look muy interesante para otros tipos de eventos de primavera (Semana Santa, bodas, bautizo, comuniones).

Así es el conjunto de lunares y flecos para ir a la Feria de Abril

Satinado y en varios colores, el conjunto de Garbo se presenta con lunares de varios tamaños y mucha caída. Ideal para apostar por él en una mañana de Feria en la que queramos darle un descanso al traje de flamenca.