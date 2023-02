La capa de flecos de Zara perfecta para ir a la Feria de Abril sin vestir de flamenca

Hay un aire diferente al llegar el mes de abril y aunque para entonar la letrilla de esta popular sevillana todavía queda un poco, en el ambiente ya se respira la emoción primaveral de la Feria de Abril. Tanto es así que, además de conocer de primera mano todas las tendencias en moda flamenca (las pasarelas han dejado bastante claro que el naranja es el color del traje de flamenca este 2023), las firmas ya empiezan a hacer sus apuestas sobre lo que serán sus looks de inspiración para ir a la Feria de Abril, ya sea vestida de flamenca o de calle.

Como era de esperar, una de las primeras ha sido Zara que, de la mano de la mismísima Kate Middleton, ha propuesto para la noche del pescaíto los pendientes que suben de nivel cualquier look, por muy sencillo o sobrio que sea.

Reina a la hora de dictar sentencia en materia de looks primaverales, también ha sido Zara la que ha aprovechado las tendencias más candentes, las ha reinventado y ha lanzado la que será la prenda estrella para esta Feria de Abril si no quieres ir vestida de flamenca, pero quieres que tu look tenga guiños al traje regional. Se trata de una capa de flecos confeccionada en gasa y que se convierte en el perfecto compañero para un look de inspiración. Tipo poncho, la capa de flecos se presenta con un cuello combinable y mucha caída para darle un toque súper elegante al look de inspiración flamenca.

De un tiempo a esta parte, la capa se ha convertido en ese complemento perfecto para las invitadas con más estilo, por eso no es de extrañar que ahora Zara quiera incorporarla a su colección de primavera. Ideal para llevarla con unos pantalones de talle alto y wide leg, perfecta para aporsatr por ella con un mono o incluso como complementos un vestido midi, la capa de flecos de Zara va a dar mucho que hablar esta primavera y todo apunta a que será la prenda estrella de esta Feria de Abril para las que no quieran vestir de flamenca.

Así es la capa de flecos de Zara para ir a la Feria de Abril

Disponible en dos tonalidades, negra y camel, la capa de flecos de Zara se presenta en un formato tipo poncho y en gasa, algo que la convierte en el complemento ideal para un look de inspiración flamenca para ir a la Feria de Abril. De talla única, la capa de flecos de Zara tiene un precio de 59,95 euros.