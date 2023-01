Del naranja a la chaquetilla, las tendencias en moda flamenca 2023 que dejó We Love Flamenco

Con la resaca emocional que deja una semana en la que el revuelo de volantes es la tónica dominante, toca analizar cuáles son las tendencia más repetidas en la XI edición de We Love Flamenco. A través de casi una treintena de desfiles hemos podido conocer esas primeras tendencias en moda flamenca que más veremos en ferias y romerías en 2023.

Los colores que más han predominado, los complementos, los estampados, las hechuras y las nuevas incorporaciones dibujan a una flamenca muy alegre y de raíz que también se nutre de las novedades más en boga (como ocurre con los lazos, las capas y las chaquetillas, muy presentes en la mayoría de las colecciones.

Del naranja a la chaquetilla, las tendencias en moda flamenca 2023 que deja We Love Flamenco también se observan en el backstage de la pasarela. No sólo hablamos del traje de flamenca y de los complementos, la Semana de la Moda Flamenca también sienta las bases de lo que serán los peinados y el maquillaje de la flamenca esta temporada.

Para Víctor del Valle, responsable de la peluquería, se verán mechones sueltos en el flequillo y mucho moño clásico, para Patricia Franco, responsable de maquillaje, la tendencia serán las pieles jugosas, los labios en rojo y los ojos ahumados, un clásico que nunca falla.

El naranja, el color definitivo

Sí, el rojo siempre es una apuesta segura y el color más representativo del traje de flamenca (el homenaje a Lola Flores de Rocío Peralta con su colección es la mejor de las pruebas), pero esta temporada tiene un fuerte competidor: el naranja. Ya hemos visto cómo esta tonalidad es la protagonista de las colecciones de primavera-verano, por lo que no era de extrañar que se convirtiese en el color favorito de los diseñadores. Propuestas en tonos lisos, como las de Santana Diseños, con lunares, como las que se han visto en Carmen Acedo, Paco Prieto, Mónica Méndez o Pablo Retamero y Juanjo Bernal lo dejan bastante claro, el naranja es el color estrella.

Tonos ácidos, la evolución de los colores vitamina

La pasada temporada flamenca los colores vitamina eclipsaron por completo a las tonalidades más frías y neutras. Esta edición de We Love Flamenco, esos colores vitamina van un paso más allá y se vuelven muchísimo más ácidos. Verdes, amarillos, fucsias... Todos tiñen la mayoría de las colecciones, siendo los principales protagonistas el amarillo y el viva magenta. Firmas como El Ajolí o Rocío Olmedo llevan a gala esa fuerte apuesta por los colores dopamina, la evolución de los tonos vitamina y un chute de energía y alegría.

Lazos para aderezar el traje de flamenca

Los lazos son tendencia, ya sea para apostar por ellos como complemento capilar o para hacer de una blusa una propuesta más romántica. De ahí que este accesorio sea una pieza fundamental de las colecciones que vimos en We Love Flamenco. Especie de leitmotiv en Pablo Retamero y Juanjo Bernal, el lazo adorna sus diseños, bien en el escote, bien el la falda o bien a través de un pasacintas. Aunque no es la única Firma. Paco Prieto, Pitusa Gasul, José Manuel Valencia o Pedro Béjar también han hecho del lazo un must del traje de flamenca.

El regreso de las chaquetillas al traje de flamenca

Al traje de flamenca y a las propuestas de inspiración. Las chaquetillas tuvieron su momento álgido a principios de los 2000 en trajes de flamenca en los que el perforado era el tejido estrella. Ahora, 20 años después, este complemento vuelve en versión renovada y refinada para convertirse en el complemento estrella. No hay colección en la que no se haya visto esta prenda. Insistimos, ya sea para aderezar el traje de flamenca o como prenda top de un look de inspiración. Firmas como Santana Diseños, Amparo Pardal o Johanna Calderón han sido algunas de las que han apostado por esta prenda.

Tejidos elásticos par trajes de flamenca cómodos

El año pasado ya empezó a despuntar ese tejido, mucho más cómodo y funcional con el añadido de la caída como plus. No es que las formas voluminosas hayan dejado de verse sobre la pasarela (han estado muy presentes, de hecho), pero cada temporada los diseños se vuelven mucho más cómodos para aposgtar por otras tendencias con caída y movimiento. En cuanto a la caída y el movimiento Flamenca Pol Núñez y Ángela y Adela siguen siendo todo un referente. En cuanto al tejido elástico, Mónica Méndez y José Hidalgo son dos de los diseñadores que han empezado a apostar por él.

Lunares sin un tamaño intermedio

O muy grandes o muy pequeños o mezclados entre sí, así se llevan los lunares esta temporada. La pasada edición de We Love Flamenco vimos cómo los lunares volvían a convertirse en el estampado flamenco por antonomasia, está temporada siguen pisando muy fuerte y, además, juegan con los tamaños, a combinarse entre sí y hasta con otros estampados.

El regreso de las mangas de farol

Estuvieron olvidadas durante mucho tiempo y esta temporada muchos son los diseñadores que han querido recuperarlas. En una versión mucho más renovada y no tan ochentera como la que recordamos, las mangas de faron han estado presentes en las propuestas de diseñadores como Pedro Béjar, José Manuel Valencia, Rocío Márquez o Paco Prieto.

Mantoncillos tipo capa

Las capas se han convertido en el complemento estrella para las invitadas y, como ha ocurrido con otras tendencias, éstas dan el salto de las bodas más elegantes a los trajes de flamenca más originales. El regreso del mantoncillo es algo que hemos experimentado en los últimos años y esta temporada ese complemento se transforma en una especie de capita unida al traje a partir de la que salen flecos. Al igual que la chaquetilla, los mantoncillos tipo capa se han convertido en un must en muchas colecciones. José Hidalgo fue el primero en apostar por ellas.