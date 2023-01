Laura Sánchez muestra la cara oculta del We Love Flamenco 2023

Una obra de teatro, un concierto, una película, un programa de televisión o un desfile de moda. Todos suceden porque hay un equipo detrás que es capaz de hacer magia y conseguir que parezca sencillo aquello que observamos. Una especie de coreografía que tiene infinitas e invisibles aristas y que no sería posible sin esos ocultos bailares. We Love Flamenco, que acaba de finalizar su XI edición, es uno de esos bailes en los que todo está perfectamente engarzado para que el resultado final deje impactado al espectador.

Casi una treintena de desfiles y después de una semana de nervios y estrés, Laura Sánchez nos muestra la cara oculta de We Love Flamenco 2023 y nos descubre cómo funciona un equipo para el que el trabajo va más allá del simple hecho de desarrollar un oficio.

Pocos días después de echar el cierre a la XI edición de la pasarela We Love Flamenco, Laura Sánchez cuenta cómo es la Semana de la Moda flamenca entre bambalinas, "un remolino de colores", según explica la directora de GO! Eventos y Comunicación.

Tras el objetivo de la fotógrafa Silvia Sánchez vemos los mejores momentos del backstage, situado en los grandes salones del Hotel Alfonso XIII de Sevilla.

Así es el backstage de We Love Flamenco

"We Love Flamenco es una familia; una familia en la que formamos equipo, porque yo, que he visto mucho backstages, tenía claro que quería dirigir uno en el que la frase más repetida fuera en qué te puedo ayudar, y eso creo que se transmite en nuestro día a día durante la pasarela", explica Laura Sánchez."Todos somos indispensables, desde el equipo de vestuario, maquillaje, peluquería, personal de sala, el chico que ayuda a subir y bajar las colecciones que pesan muchísimo, azafatos, prensa... Creo que hay una sintonía que se demuestra en nuestras caras día a día. Es increíble las ganas de trabajar de todos, porque creo que en ese momento no es un trabajo, es algo que te apasiona, que lo disfrutas, y creo que ese es el mejor regalo que tenemos los profesionales: disfrutar de nuestro trabajo", explica Laura Sánchez.

"Esto no quita que seamos los más profesionales: la sonrisa, la risa, el abrazo y tantos momentos que tan bien sabe captar Silvia Sánchez, no resta la gran profesionalidad que hay en backstage y que da fruto a todo lo que se ve desde fuera", añade.

El maquillaje y peluquería de We Love Flamenco

Entre bambalinas, Laura Sánchez también ha sabido resumir las propuestas de belleza de Lâncome, con Roberto Siguero y Patricia Franco Casas al frente. "Pieles jugosas, labios llamativos, sombreados de colores, tal vez, la propuesta más arriesgada para las futuras ferias y romerías", así será el make up flamenco, como cuenta Laura Sánchez.

"En cuanto a peluquería, hemos destacado los caracolillos, ese clásico que se había olvidado y que L'Oréal Professionnel ha recuperado de manos del equipo de Víctor del Valle, y con el que las modelos se sentían muy guapas. Era un look muy fotografiable y muy auténtico", expresa Sánchez, quien también ha pasado por los tocadores de este backstage tan especial para dar forma a sus looks de toda la Semana de la Moda flamenca.

La familia de We Love Flamenco

"Esta selección documenta cómo es el backstage de una pasarela, porque recogen todo lo que ocurre allí, con sus risas, sus prisas, el maquillaje, la peluquería, el trabajo hecho en equipo, los bailes improvisados, y cualquier cosa susceptible de ser fotografiada puramente de una forma documental, persiguiendo la naturalidad y ser fiel reflejo de la realidad y la espontaneidad con la que ocurren las cosas", explica Silvia Sánchez, quien apunta que "alguien que no haya estado en un backstage de moda, puede trasladarse con estas fotos a lo que ocurre en realidad; en este caso, el Salón Híspalis del Hotel Alfonso XIII, "donde, durante una semana, ocurren cosas súper guais".