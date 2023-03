¿Dónde encontrar trajes de flamenca baratos en Sevilla?

Ya ha empezado la cuenta atrás para la Feria de Abril, que marca el pistoletazo de salida de la temporada más fuerte de la moda flamenca. Para un evento de tales magnitudes, sevillanas y extranjeras bucean entre las tendencias para encontrar los trajes de flamenca clave con lo que marcarse el lookazo sobre el albero. Aunque no siempre ese outfit se ajusta a todos los bolsillos.

Encontrar un traje de flamenca que se ajuste a todos los presupuestos cada vez resulta más sencillos, ya que son muchas las tiendas y los espacios que presentan colecciones de moda flamenca en versión low cost. Además, muchas de estas propuestas también se presentan en formato sostenible y con una política de consumo responsable gracias a los mercadillos de moda flamenca.

Buscar esas firmas o espacios que planteen la posibilidad de adquirir un traje de flamenca barato no tiene por qué ir reñido con lucir un diseño que no esté en tendencia, nada más lejos de la realidad. Hay varias posibilidades para lucir un precioso vestido de flamenca y no tener que desembolsar una gran cantidad de dinero por él. Además con el uso de trajes de segunda mano o reciclados, se apuesta por la sostenibilidad del planeta, algo necesario dada la situación actual.

I Feria de la Moda Flamenca Sostenible

Se celebra en Bormujos del 2 al 4 de marzo en en la Caseta Municipal de la localidad (Avenida de Juan Diego, s/n. Aquí los interesados podrán comprar y vender trajes de flamenca, batas rocieras y todos los utensilios y complementos básicos para poder ir a cualquier feria o romería.

Los días y los horarios seleccionados para poder participar en este evento son: los días 2 y 3 de marzo, los participantes podrán depositar sus trajes o complementos en la Caseta Municipal de Bormujos de 17:00 a 20:00, y el sábado 4 de 9:00 a 11:00.

Trajes de flamenca de Pijichic

Ubicada en la calle Virgen de la Victoria (Los Remedios), esta pequeña tienda cuenta con un amplio abanico de prendas que son esenciales para el día a día y también para los grandes eventos. Con unos complementos hechos a manos (entre los que destacan los pendientes), esta tienda se encuentra inmersa en plena temporada flamenca y entre sus percheros se observan trajes de flamenca para todos los gustos y todos los precios (también para niñas y mayores).

Pijichic se encuentra en la Calle Virgen de la Victoria, 14.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de pijichic (@pijichic_)

Mercadillo de trajes de flamenca de la ONG Proclade

La ONG Proclade Bética organiza el XI Rastrillo de Moda Flamenca Primavera 2023. La entidad benéfica, con sede en Heliópolis, vuelve a celebrar este tradicional mercado de trajes de flamenca y complementos a beneficio del Proyecto de Apoyo de Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar. Una ocasión perfecta para adquirir un traje de flamenca, mantoncillo, flores, peinas, entre otros complementos, a unos precios muy económicos y a la vez colaborar con la causa solidaria. Del 20 al 23 de febrero (de 16:00 a 20:00) y del 11 al 21 de abril (de lunes a viernes de 16:00 a 20:00 y sábado y domingo de 11:00 a 14:00), así como todos los jueves de marzo (de 17:00 a 19:00), este rastrillo abre sus puertas en la calle San Antonio María Claret, 18, con el fin de que se puedan comprar los artículos donados por particulares durante todo el año.

Mercadillo solidario de trajes de flamenca de RedMadre Sevilla

Este mercadillo pone a disposición de todos los que acudan, trajes de flamencas, complementos y mucho más en sus instalaciones. Algunas firmas de moda flamenca, colaboran con la iniciativa solidaria y donarán algunos de sus trajes para esta ocasión, algunos de ellos son: Pablo Lanzarote, Aires de Feria, Doña Macu, Maricruz Montecarlo, Maype, Sonibel y Alejandro Santizo. Además de los trajes que donen las personas interesadas en darle una nueva vida a un vestido que ya no se van a poner más.

Los trajes de flamenca low cost de Concha Vega

En esta tienda las clientas pueden encontrar una gran variedad de trajes de flamenca, tejidos, colores y tallas por un módico precio que varía entre los 75 euros y los 99 euros, es una buena opción cuando se trata de ir con un traje de flamenca impecable pero sin invertir demasiado dinero en él. Tanto en la tienda como en la web, las clientas podrán ver los complementos que hay: flores, mantoncillos, pulseras, pendientes, collares y mucho más.

Concha Vega se encuentra en la Plaza de Peñaflor (Triana).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Concha Vega (@conchavega)

Un traje de flamenca de pasarela en el outlet de Molina Moda Flamenca

Esta firma sevillana está ubicada en el Polígono Ind. La Red Sur. C/ La Red Uno, 39. En Alcalá de Guadaíra tiene su colección anual y los modelos de pasarela, pero además pone cada año, un outlet de algunos trajes de flamenca que han desfilado por la pasarela en ediciones pasadas. Esta puede ser la ocasión ideal para poder hacerse con uno de estos preciados trajes a buen precio. El valor del vestido de flamenca, depende del modelo, pero suelen oscilar entre los 200 euros y los 400€.

Los trajes de flamenca de Garbo

Ubicada en el barrio de los Remedios y en Mairena del Aljarafe, esta tienda es todo un must entre las sevillanas a la hora de encontrar los mejores looks a un precio bastante asequible. Además de fichar ese conjuntazo para el pescaíto o ese súper look para los grandes eventos de primavera, en Garbo disponen de un amplio abanico de trajes de flamenca, mantoncillos y complementos a un precios bastante asequible. En su perfil de Instagram comparten todas las novedades en cuanto a moda flamenca.

Garbo se encuentra en C/Virgen de Loreto 23, C/Virgen Del Valle 42 y C/ Campo Alegre 80 (Mairena del Aljarafe).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de •G A R B O S E V I L L A•2009 (@garbosevilla)

Trajes de flamenca de El duende de Sevilla

Aquí los trajes de flamenca rondan entre los 115 y los 120€ los de mujeres, también los hay para niñas y el precio varía entre 35 euros y 95 euros, dependiendo de la edad de la menor. En cuanto a los de señoras, hay variedad de modelos, estampados, cortes y tallaje, ofreciendo así diferentes posibilidades. También disponen de un amplio surtido de complementos, accesorios y calzados para la ocasión.

Trajes de flamenca de la firma Cris Molina

No tienen un punto de venta exacto, pero se recorren Sevilla, Madrid y Córdoba para atender a sus clientas en algunos espacios multimarca. Con diseños bastante sencillos y atemporales, muy en la línea de lo que luego se ve en ferias y romerías, los trajes de flamenca de Cris Molina suelen tener también un precio bastante asequible. En su perfile de Instagram van informado de los enclaves en los que se encuentran y de cómo coger cita.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Molina Llorente (@crismolina_flamenca)

Trajes de flamenca Doña Macu

Mantoncillos, trajes de flamenca, complementos... Y todo ello desde 99 euros, como así reza en su perfil de Instagram. Propuestas asequibles que sieguen las tendencias de la temporada, pero que también juegan con la atemporalidad para garantizar la durabilidad del traje de flamenca. Entre sus percheros también se observan trajes de fiesta.

La firma Doña Macu se encuentra en la Calle Real, 87 (Castilleja de la Cuesta).