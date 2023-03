Las madres de Comunión se marcan el mejor look con este traje de Mango.

La Operación Comunión, como diría Carmeron (la que más sabe de Zara del mundo mundial), ya ha empezado para muchas y, aunque parezca que todavía queda tiempo, ese día está a la vuelta de la esquina. Al igual que encontrar el perfecto look de invitada, que firmas como Cherubina nos lo ponen tan fácil, dar con el conjunto con el que ser la madre de Comunión más ideal también se ha vueto una tarea complicada. A pesar de que los vestidos de invitada de las firmas low cost nos pueden servir como fuente de inspiración, no es lo mismo una boda que una comunión, algo que complica un poco la misión. Aunque después de ver este traje de Mango, tenemos claro que las madres de Comunión verán el cielo abierto con él y tendrán claro que será la mejor de las opciones.

Partiendo de la base de que un look de madre de Comunión debe ser sencillo y discreto (no es necesario ser la protagonista), el estilismo parece verse reducido a las mismas opciones todas las temporadas. Por suerte, de un tiempo a esta parte los trajes se han convertido en la alternativa estilosa (y cómoda) por la que decantarse en los grandes eventos. Si ya hemos visto cómo los trajes han sustituido a los vestidos en las bodas, era de esperar que trajes como el de Mango se convirtiesen en el mejor look para una madre de Comunión.

Compuesto por dos piezas muy fluidas y en estampado jacquard, el traje de Mango se presenta en un acertadísimo aguamarina, un color muy propio para las madres de comunión. La chaqueta, además de presentarse en un formato muy fluido, cuenta con un amplio y generoso escote. Para darle un toque muy sofisticado y elegante, debajo de la chaqueta se puede llevar un top lencero en color crudo, tonalidad que también puede seguir el calzado. En el caso de los complementos, si fuera otro tipo de evento podríamos apostar por unos ochenteros en formato XXL, al tratarse de una Comunión, es preferible ir por unas líneas más sutiles, aunque el maximalismo en los complementos siempre es una buena opción.

Ya sea por el color, por el corte, por el estampado o por la versatilidad, las madres de Comunión han encontrado en Mango el traje con el que tener el mejor look del evento.

Así es el traje de Mango para un look de madre de Comunión

Compuesto por una chaqueta y un pantalón muy fluidos en estampado jacquard, el traje de Mango para un look de madre de Comunión tiene un precio de 49,99 euros, en el caso del pantalón, y 69,99 euros en el caso de la chaqueta.