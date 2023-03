Mango tiene los looks de invitada de primavera más minimalistas y elegantes con los que vas a flipar

La temporada de bodas de primavera (y también verano) avanza de forma apresurada. De repente, esa boda que creíamos que nunca llegaría está a la vuelta de la esquina y el look de invitada perfecta brilla por su ausencia. Demasiada información en cuanto a las tendencias de invitadas y sólo una cosa clara, esta primavera 2023 (y durante varias temporadas más), los looks para bodas, bautizos y comuniones (los BBC) seguirán líneas muy minimalistas y sencillas sin perder un ápice de elegancia. De ahí que dar con el perfecto look de invitada se haya vuelto una tarea, a priori, mucho más sencilla y relajada.

Con independencia del presupuesto o la firma, los looks de invitada sencillos y minimalistas se dan en la mayoría de colecciones, por lo que resulta fácil encontrar con uno que se corresponda a las exigencias. Firmas como Mango ponen al alcance de la mayoría dar con ese look de invitada de primavera más minimalista y elegante y lo hace en forma de vestidos y monos muy ceremoniosos.

Ahora que las firmas ya han empezado a lanzar las primeras pinceladas de sus colecciones de primavera, no es de extrañar que firmas como Mango dejen entrever entre sus prendas propuestas ideales para las bodas de primavera. Vestidos de cortes sencillos y fluidos, propuestas monocolor e incluso un espectacular e irresistible mono son algunos de los looks de invitada que Mango presenta para las bodas de primavera.

Propuestas muy sencillas y a la par que elegantes, los looks de invitada de Mango sólo necesitan unos buenos complementos para subir de nivel piezas tan sencillas. Peinados estudiados, pero con un toque desenfadado, se combinan a la perfección con estos looks de invitada de primavera minimalista y elegante que pone todo el foco del outfit en unos llamativos pendientes.

Look de invitada de primavera de Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de invitada de Mango tiene un precio de 69.99 euros.

Look de invitada de primavera de Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de invitada de Mango tiene un precio de 59,99 euros.

Look de invitada de primavera de Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de invitada de Mango tiene un precio de 59,99 euros.

Look de invitada de primavera de Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de invitada de Mango tiene un precio de 49,99 euros.

Look de invitada de primavera de Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de invitada de Mango tiene un precio de 89,99 euros.