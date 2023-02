El look de invitada perfecta existe y lo firma esta sevillana

La veda de las bodas, bautizos y comuniones ya ha sido abierta y estos días la mayoría de las mujeres andan en busca y captura del look perfecto con el que sobrevivir a este tipo de eventos. Es cierto que uno de los que más preocupaciones genera es el de la perfecta invitada de bodas de primavera, pero también hay otra clase de eventos, como las comuniones y los bautizos, para los que el vestido de flores low cost también puede ser una buena opción. Aunque, dadas las circunstancias, lo que buscamos a la hora de ser la invitada perfecta es un look sobresaliente y de impacto con el que ir elegantes, seguir las tendencias y no dejar indiferente a nadie. Ese look existe y lo firma una influencer sevillana.

Nos tiene acostumbradas a apostar por unos looks de lo más eclécticos, de ahí que muchas sean las mujeres que encuentran en ella la inspiración (sobre todo a la hora de vestir de flamenca), pero su último outfit es la respuesta a todas las necesidades planteadas por las invitadas de primavera más exigentes. A pesar de que ella lo ha llevado para el bautizo de su sobrino, el lookazo de Macarena Silva es el conjunto definitivo para las bodas de primavera. Muy favorecedor y en tendencia, el look de Macarena Silva está protagonizado por un mono en verde agua, aunque a priori pueda parecer un conjunto dos piezas. Si eres una enamorada de Disney, seguro habrás pensado en Jasmín al ver a la influencer sevillana con este espectacular conjunto.

Firmado por la marca de moda española Apparentia, este conjunto destaca por las espectaculares mangas jamón, que son las verdaderas protagonistas de la pieza. Si has seguido las últimas tendencias (sobre todo en moda flamenca), habrás advertido el fuerte protagonismo de las mangas en la mayoría de looks, siendo las mangas globo y jamón, junto con las de capa o mariposa en formato XXL, las más frentes.

En el caso del mono de Macarena Silva con el que ser la invitada perfecta, estas mangas combinan a la perfección con el resto del diseño, que se presenta con un escote amplio y generoso y un pantalón de pinza. El remate del look con la diadema en el mismo tejido y los pendientes, elevan el conjunto a la categoría de invitada perfecta.

Así es el look de invitada perfecta de Macarena Silva

Además del mono con las mangas XXL, el de Macarena Silva se convierte en el perfecto look de invitada por la forma en la que lo complementa, no sólo con los accesorios, también con el peinado y el maquillaje. En el caso de los pendientes, la responsable es Carmen Sánchez de Ventura, la artesana de complementos favorita entre celebs e influencers. La diadema, por su parte, la firma Roro Collection. En el caso del maquillaje y el peinado, son obra de Carmen Prieto y Elena Reyes.