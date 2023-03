La capa con lazo de Zara que las invitadas más estilosas llevarán esta primavera.

Que un look de invitada resulte de lo más elegante poco a nada tiene que ver con el dinero invertido o lo espectacular del diseño. El perfecto look de invitada, ese que apuesta por la elegancia y la sofisticación, pasa por hacer de los pequeños detalles sus mejores aliados. Unos buenos complementos, un broche e incluso el peinado son la clave de los looks de las invitadas más elegantes. Aunque de un tiempo a esta parte hay una prenda en cuestión que eleva a la estratosfera cualquier look de invitada. Se trata de las capas, que se colaron tímidamente en el universo invitadas y que ahora son las principales protagonistas de sus estilismos. Tanto es así, que este tipo de prenda da el salto de las bodas a otros eventos de primavera, como es el caso de la capa de flecos de Zara que las amantes de la moda flamenca llevarán en la Feria dee Abril.

También de Zara, pero no necesariamente para la Feria de Abril, la capa con lazo con la que el buque insignia de Inditex se cuela en las bodas de primavera es todo un must entre las invitada con más estilo. Bastante más cortitas que las que hemos visto este invierno, la capa con lazo de Zara se presenta en un intenso color rojo, una tonalidad muy típica para los looks de invitada. Confeccionada en gasa, esta capa de Zara se presenta en mangas largas, pero sin ceñirse al puño y bastante fluida.

Con un cierre al cuello, todo el frontal de la capa de Zara se presenta con pequeños pliegues, que le dan más personalidad a la prenda. Aunque lo que de verdad hace que la capa haya conquistado a las invitadas más elegantes es el lazo con el que se cierra el cuello en la parte trasera. La fusión de dos tendencias súper elegantes en una sola prenda que hace que las invitadas más sofisticadas estén deseando hacerse con una.

Bastante más versátil por su largo que otras capas, la de Zara no sólo es la mejor aliada para las bodas de primavera, también lo es para otro tipo de eventos como la propia Feria de Abril, un bautizo o una cena algo más especial. Tiene un punto tan elegante, que queda igual de bien con unos vaqueros y taconazo que con unos palazzo de color negro y unas sandalias de tira. Recuera llevar el pelo recogido si te decides a ficharla, así no se perderá el detalle del lazo.

Así es la capa con lazo de Zara para las invitadas estilosas

Disponible en la talla S y en la M, la capa con lazo de Zara para las invitadas más estilosas tiene un precio de 49,95 euros.