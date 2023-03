La falda de lunares de Mango perfecta un look de inspiración flamenca en la Feria de Abril.

Hay dos cosas inequívocas que marcan el inicio de la primavera. Por un lado, la llegada de las flores, por otro, la aparición de los lunares como estampado de referencia casi indiscutible. La proximidad de la Feria de Abril y la presencia de la moda flamenca en todos los ámbitos, desde los looks con más rollo del street style a los vestidos de invitada con más estilo, hace que el estampado de lunares se convierta en el favorito. En la mayoría de firmas son conscientes de ello y es por eso por lo que primero han lanzado el vestido de lunares definitivo para ir a la Feria de Abril y ahora Mango apuesta por la falda de lunares perfecta para un look de inspiración flamenca.

Que la falda de Mango tenga lunares es el primer síntoma de que es una prenda top para un look flamenco de Feria de Abril, sobre todo si se trata de un fondo blanco con un lunar negro (en este caso, de gran tamaño). Aunque no sólo el estampado es lo que hace que la falda de lunares de Mango sea perfecta para un look de inspiración flamenca para la Feria de Abril.

De largo midi, la falda de lunares se presenta en un tejido satinado y tiene un corte trapecio, muy favorecedor y con mucho vuelo. Además, la falda presenta un talle alto, que ciñe la prenda a la cintura gracias a un cinturón con hebilla XXL. Elegante y flamenca, la falda de lunares de Mango se antoja perfecta para llevarla con un top lencero y unas sandalias negras para un look espectacular para la noche del pescaíto.

Las que no quieran vestirse de flamenca en la Feria de Abril, también podrán hacerse con la falda de lunares de Mango y combinarla con blanco y algunos detalles en rojo en el caso de querer apostar por ella de día. Si las amantes de la moda flamenca quieren decantarse por la falda de lunares de Mango para un look de noche, la combinación con el negro es básica (y muy elegante).

Además, una vez haya pasado la Feria de Abril, la falda de lunares de Mango también puede convertirse en una prenda de fondo de armario básica con la que salvar los looks de otro tipo de eventos de primavera.

Así es la falda de lunares de Mango para la Feria de Abril

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, la falda de lunares de Mango para ir a la Feria de Abril con el look más flamenco tiene un precio de 45,99 euros.