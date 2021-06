Pilar Rubio lanza la colección de bañadores definitiva que llevarás en tus 'looks' de noche más sofisticados este verano

Nos ha quedado claro que este año los bañadores dan el salto de la playa y las piscinas al street style y no podemos estar más contentas. El bañador con escote asimétrico fue uno de los primeros en darnos la clave de la tendencia definitiva de este verano y el bañador con efecto moldeador nos la terminó de confirmar. Pero no ha sido hasta ahora cuando hemos descubierto todo el potencial de estilo que tienen los bañadores. La culpable es Pilar Rubio, que ha lanzado la colección de bañadores definitiva que llevarás en tus looks de noche más sofisticados este verano.

Se trata de la colección cápsula que la colaboradora de El Hormiguero ha lanzado con la firma gallega Selmark, con la que ya trabajó el pasado verano. La colección de bañadores y bikinis de Pilar Rubio se compone de cinco modelos diferentes, aptos para todos los cuerpos y con el don de servir como la pieza más trendy con la que ir a la playa o la prenda más sofisticada con la que combinar unos vaqueros pitillo o una falda.

De hecho, la propia Pilar Rubio ya ha apostado por combinar uno de los bañadores de la firma con una falda, marcándose uno de los lookazos del verano. Tanto le ha gustado la combinación a la comunicadora, que ella misma recomienda apostar por estos bañadores como prendas ideales para looks de noche más sofisticados.

La comunicadora propone "sacar el bañador a la calle. No sólo son para ir a la piscina, están concebidos para triunfar no sólo en el agua sino también en el chiringuito o en una tarde de paseo. Esa es una de las cosas que más me gusta de la colección, que es muy versátil. La mayoría de los modelos son multiusos y se pueden poner de varias maneras y en ambientes distintos. ¡Yo no me canso de buscar looks para combinarlos!", confiesa Pilar Rubio.

Así son los bañadores de Pilar Rubio

Escotes tipo halter, elegantes lazadas a la espalda, estampado irresistibles... Los bañadores de la colección de Pilar Rubio tienen todos los ingredientes para ser los triunfadores de este verano y a la colaboradora eso le daría una inmensa alegría, ya que se ha involucrado en el proyecto en cuerpo y alma.

"Tenía unas ganas enormes de volver a diseñar una colección. Me he involucrado en todas las fases del proyecto eligiendo los modelos, los colores, los tejidos", cuenta la presentadora. "He creado cinco prendas joya con una personalidad e inspiración diferentes, que van desde un fondo de armario a algo más chic con esencia sexy y elegante", explica Pilar Rubio. De ahí que los bañadores de su colección sean perfectos para cualquier look de verano.

Los cinco modelos, además, están diseñados para que se adapten perfectamente al cuerpo –y no al revés– y eso ayuda a que estos bañadores sean los perfectos compañeros de los looks de noche más sofisticados. "Los diseños no sólo sientan bien, sino que realmente te hacen sentir bien. La colección viste a la mujer por fuera, pero también por dentro, dotándonos de seguridad para sentirnos bien y a gusto con nosotras mismas que es lo más importante a la hora de ponerte una prenda de baño. Esto sólo se consigue gracias a los patrones impecables de Selmark, que sientan bien a todos los tipos de cuerpo. Por eso me encanta el hashtag de nuestra colección: #TeSientaBienTeSientesMejor", explica la comunicadora.

Una colección de bañadores muy versátil

Por otra parte, otro de los detalles que nos ha conquistado de la segunda colección de Pilar Rubio es su versatilidad. "¡Este verano os propongo sacar el bañador a la calle! Están concebidos para triunfar no sólo en el agua sino también en el chiringuito o en una tarde de paseo. La mayoría de los modelos son multiusos y se pueden poner de varias maneras y en ambientes distintos. ¡Yo no me canso de buscar looks para combinarlos!".

Pilar Rubio, además, está súper contenta con la nueva colección con Selmark. "Llevamos trabajando la colección desde inicios de 2020, muy ilusionados después del éxito de la anterior y ha sido un proceso divertido y emocionante. Colaborar con Selmark, una empresa con casi 50 años de tradición y encima Made in Spain, en estos momentos en los que es tan importante hacer Marca España, ¡ha sido un auténtico placer!", apunta la presentadora y diseñadora.

Ahora sólo queda elegir el bañador de la colección de Pilar Rubio por el que apostaremos para ir a la playa y con el que luego nos marcaremos el lookazo para una noche sofisticada. Nosotras ya tenemos nuestro preferido, ¿adivinas cuál es?