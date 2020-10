El vestido de lunares que Sandra Majada hace viral y que necesitamos que Zara vuelva a tener disponible

De esto que haces una parada para comer y ves el grupo de WhatsApp de tus amigas echar humo. Piensas, ¿qué tripa se les habrá roto? Antes de pedirles educadamente que te hagan el resumen oportuno para no tener que tragarte una conversación que, a priori, ni te va ni te viene, lo ves. Como si de una aparición se tratase, surge ante ti un vestido con el que habías soñado muchas veces pero nunca lo habías visto. Tú, que amas los lunares por encima de cualquier otro estampado, has sentido un revolotear de mariposas al ver el que han compartido tus amigas.

Pero no es que ellas se hayan metido a diseñadoras, es que, mientras calentaban el tupper en el microondas, has descubierto en Instagram la nueva joya con la que Sandra Majada (Invitada Perfecta) nos ha alegrado la jornada de viernes. "Está agotadísimo en web, pero tenía pendiente de enseñarlo completo", comentaba la influencer en su cuenta de Instagram. Y no nos extraña para nada, el vestido es una absoluta fantasía. Si el vestido negro de Zara con el que la influencer nos enamoraba hace unos días ya era nuestro ojito derecho, espera a descubrir esta nueva propuesta, que también es de Zara (y sólo vale 29,99 euros).

Automáticamente después de verlo en su cuenta de Instagram hemos ido corriendo a la web de Zara a ver si nuestro amigo Amancio se ha apiadado de nosotras y ha decidido reponer el vestido, aunque fuera en poquitas unidades, pero nada, no ha habido suerte. Lo cierto es que no nos extraña que este vestido esté agotado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sandra Majada (@invitada_perfecta) el 16 de Oct de 2020 a las 5:07 PDT

Se trata de un vestido con el cuello subido y ligeramente ceñido. Con fondo negro y estampado de lunares blancos (nuestro favorito), el vestido tiene unas mangas abullonadas que acaban en el puño y le dan un toque súper glamuroso. Aunque en la imagen de Sandra Majada no se aprecie, el vestido tiene una lazada en el cuello para cerrarlo en la espalda.

La influencer prefiere darle protagonismo a las mangas y eso nos encanta. Pero lo que más nos gusta de la propuesta de Sandra Majada es que lo combine con unas sandalias en rojo, a juego con pendientes de borlones de Javier Gonzalo y cluntch de Bruna Colección. A sus seguidoras, al igual que a nosotras, parece haberles encantado la combinación. "El mejor de tus looks", comentaban algunas.

La propuesta de la influencer nos encanta, pero es que al vestido tampoco le hacía falta mucho más para ser espectacular. Combinado en rojo como Sandra Majada, en fucsia e incluso apostando por un total black es un vestido con el que vas a petarlo vayas donde vayas. Querido Amancio, te imploramos que vuelvas a reponerlo para que nos des una alegría.