No busques más, Zara tiene el vestido negro definitivo para todas tus citas de aquí a la eternidad

El amor a primera vista es un concepto tan de comedia romántica que muchas no creemos en él. Hasta ahora, que un vestido ha hecho saltar todas las alarmas de nuestros corazoncitos y hemos muerto del amor. Porque sí, existe el amor a primera vista y el vestido negro que os enseñamos es la prueba de ello. Hemos hablado hasta la saciedad de lo importante que es tener un vestido negro como fondo de armario, que nos puede salvar el look en infinitas ocasiones, que el negro estiliza... Podríamos seguir con la lista, pero cuando veas este vestido negro te van a dar igual las listas y las recomendaciones, lo vas a amar por encima de todo lo que hayas visto en tendencias jamás en tu vida.

Ya lo dijo María Pombo en su visita al Hormiguero, el negro siempre es una opción segura cuando no sabes qué ponerte, y ya nos los corroboró Vicky Martín Berrocal con el vestidazo de Zara que eligió para su primera aparición en el nuevo programa de su amigo Bertín Osborne: un vestido negro es un must. Por eso andamos como locas buscando ese vestido negro con el que no necesitemos nada más para ir espectaculares. Lo hemos encontrado. La influencer Sandra Majada (Invitada Perfecta) lo ha colgado en su cuenta de Instagram y al verlo hemos sentido ese cosquilleo en el estómago que provocan los primeros amores. ¿Lo mejor del vestido? Es que lo encuentras en Zara por menos de 40 euros. ¿Es o no es para morir de amor?

Siempre es fuente de inspiración a la hora de ayudarnos con nuestros looks para las BBC y siempre encontramos en ella estilismos que se ajustan a nuestros bolsillos pero con los que ir absolutamente espectaculares. Por eso, como no podía ser de otra forma, la Invitada Perfecta más ideal de todo es Instagram es la que nos ha presentado al nuevo amor de nuestra vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sandra Majada (@invitada_perfecta) el 14 de Oct de 2020 a las 5:31 PDT

El vestido más top del universo

Tan atemporal como estiloso, el vestido negro es el comodín ideal para esas ocasiones en las que queremos ir arregladas a una cita especial. Te podemos volver a repetir las razones, pero ahora que has visto la propuesta de la influencer ya te habrás dado cuenta. Sandra Majada apuesta por este diseño corto muy con un toque súper estiloso aportado por las mangas, que anchas y en un tejido que contrasta con el resto de la prenda, elevan el vestido a la categoría de el vestido de las diosas del Olimpo. Es entallado de cuello redondo y tiene un cierre en espalda con cremallera oculta en costura.

Puede que te parezca un vestido negro sin más, pero la caída de las mangas hacen que sea un vestido muy elegante al que poco tienes que añadirle. Una cartera de algún estampado (dale vida al print de cebra) o en piedrecitas (como la de Sanda Majada) y unos labios bien marcados en rojo son los únicos complementos que necesita este vestido que brilla con luz propia y con el que tú brillarás en cenas o en cualquier evento en el que decidas enfundarte en él (apúntatelo para estas Navidades, que lo va a petar).

Está disponible por 39,95 euros en la web de Zara y seguro que se agota pronto.