Stradivarius tiene el vestido con el escote más sexy de todo el verano y vale menos de 20 euros.

No se entiende el verano sin la presencia de los vestidos en todos y cada uno de nuestros looks. Fresquitos, cómodos y versátiles, los vestidos son la prenda por antonomasia del verano y a estas alturas ya tenemos más que fichados los que marcarán las tendencias estivales. El vestido de estampado años 70 con efecto vientre plano ya es nuestro favoritos para los lookazos de verano, pero, ¿y si te decimos que hemos encontrado el vestido con el escote más sexy de todo el verano y que vale menos de 20 euros?

Con un estampado de flores muy veraniego, el vestido con el escote más sexy está en Stradivarius y es un flechazo absoluto. No nos extraña haberlo encontrado en Stradivarius. La hermana pequeña de Inditex lleva toda la temporada preparando nuestros armarios de cara al verano. En Stradivarius hemos encontrado la falda corta blanca básica de verano y allí hemos fichado también la falda midi de estampado psicodélico más original. Por eso no nos extraña que Stradivarius tenga el vestido con el escote más sexy de todo el verano y es tan low cost que no nos lo hemos pensado a la hora de añadirlo a nuestro carrito.

En una versión súper cortita (como deben ser los vestidos del verano), el diseño de Stradivarius es, a priori, una prenda súper sencilla que no tendría por qué destacar. Pero cuando le damos la vuelta a la prenda y observamos el escote súper sexy que tiene en la espalda, nos damos cuenta de que es una de las mejores propuestas de verano. En tonos rojos y naranjas, el vestido de Stradivarius se presenta con un cuello a la caja y unas mangas levemente abullonadas, características que combinan a la perfección con el escote súper sexy que tiene en la espalda.

Con una lazada pequeña en la parte baja del cuello, el vestido de Stradivarius deja completamente al descubierto toda la zona de la espalda, haciendo que el diseño sea la típica pieza súper sexy por la que apuestas en verano cuando quieres marcarte un lookazo minimalista pero con mucho rollo. Además de ser el vestido con el escote más sexy del verano, el diseño de Stradivarius es una prenda súper low cost que te soluciona todos los looks estivales por menos de 20 euros. ¿Preparada para dejarte enamorar por el escote súper sexy del vestido de Stradivarius?

Así es el vestido de Stradivarius con el escote más sexy

Con un estilo súper romántico, cuando observamos el vestido de Stradivarius por delante pensamos en él para los estilismos más preppy, pero cuando lo vemos por detrás nos damos cuenta de que es ideal para los estilismos más sexys. Sólo hay que ver el espectacular escote que tiene en la espalda para darnos cuenta de que este vestido de Stradivarius se puede convertir en uno de nuestros preferidos del verano.

Al ser un diseño súper cortito y con el espectacular escote de la espalda, recomendamos combinarlo de forma sencilla y minimalista. Unas sandalias mule o unas alpargatas en tonos neutros pueden ser una buena combinación. Aunque, el golpe de efecto que el vestido de Stradivarius con el escote más sexy del verano necesita lo encontramos en unas zapatillas deportivas. Un estilismo sencillo, informal y sexy con el que triunfarás este verano.

Disponible desde la talla S hasta la L, el vestido de Stradivarius tiene un precio de 17,99 euros.