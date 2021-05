Ésta es la falda corta de Stradivarius que arrasa en ventas porque es el básico de verano que sólo vale 20 euros

Hay una prenda básica que siempre se convierte en el uniforme del verano, ese que, independientemente de cómo lo combinemos, es sinónimo de estilo en los días más cálidos. Da igual los años que pasen, las tendencias que marquen la moda, la falda corta de color blanco es el básico de verano que siempre triunfa. Ideal para combinarla con el bañador de escote asimétrico que ahora llevamos a modo de top, una falda corta de color blanco ese ese must de fondo de armario que siempre podremos subir de nivel con los bolsos de colores favoritos de las millennials.

Hace poco descubríamos en Stradivarius la falda midi de estampado psicodélico más original del verano y es en la hermana pequeña de Inditex donde también encontramos la falda corta de color blanco que arrasa en ventas porque es un básico de verano y sólo vale 20 euros. Sí, como lees, una prenda que nos salva los looks de verano, que está súper en tendencia y que es súper low cost. Como no podía ser de otra forma, estamos deseando estar un poquito morenas para presumir es estilazo con la falda corta de Stradivarius más in del verano.

¿Por que una prenda tan sencilla se convierte en un básico de verano indispensable que arrasa en ventas? Precisamente por eso, el minimalismo de la falda corta de Stradivarius hace que se convierta en una prenda súper versátil y por la que apostar en multitud de outfits de verano. En el caso de la falda que acaba de lanzar Stradivarius, se trata de una pieza de tito alto, ceñida, de color blanco y con un efecto desgastado (por darle un toque más actual) en uno de los laterales. En ese sentido, la falda corta de Stradivarius combina todos los ingredientes para ser el básico de verano indispensable por el que apostar cuando no sepamos qué ponernos, y todo por menos de 20 euros.

El diseño minimalista y el veraniego color blanco, hacen que esta falda corta de Stradivarius sea perfecta para llevarla con un top cropped de crochet de muchos colores, con una camisa básica en tonos pastel y anudada a la cintura, con una camiseta y un kimono o con cualquier prenda que ya tenemos en nuestro armario. Por eso la falda corta de Stradivarius arrasa en ventas y es un básico de verano, porque sólo vale 20 euros y los looks que podemos crear con ella son casi infinitos.

Así es la falda corte de Stradivarius que arrasa por 20 euros

Además de todas las características positivas ya citadas de la falda corta de color blanco de Stradivarius, hay que añadir que, al presentar un tiro súper alto, se convierte en una prenda súper favorecedora. Nos ha costado años asumirlo, pero las prendas de tiro alto sientan como un guante porque tienen el don de estilizar cualquier figura. Por eso esta falda nos gusta tanto.

Apostar por la falda corta de Stradivarius de color blanco es todo un acierto si queremos emular outfits navy, looks de inspiración francesa o estilismos que respiran verano por los cuatro costados. En cuanto al calzado, unas mule para darle un toque sofisticado, unas deportivas para un estilismo casual o unas alpargatas para un look preppy, lo que prefieras en base a cómo te sientas.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, la falda mini de color blanco de Stradivarius tiene un precio de 19,99 euros.