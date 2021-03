El abrigo rosa de Mango que era inaccesible y que ahora está rebajado a mitad de precio es lo mejor que nos podía pasar esta semana

Todas las temporadas hay una prenda de la que nos enamoramos por completo pero que, debido a su elevado precio, nunca nos animamos a comprar. Además de ser bastante más cara de lo que estamos a acostumbradas a gastar, la prenda en cuestión suele tener algunas características que la hacen especial y diferente al resto. En definitiva, la prenda de la que nos enamoramos es demasiado cara y no resulta tan simple y sencilla como para invertir en ella como eterno fondo de armario.

Estamos acostumbras a encontrar gangas, como las chaquetas blancas en las que invierten las que más saben de estilo o a descubrir prendas que son un flechazo pero a un precio razonable (como la camisa de lunares más bonita de la primavera)por eso, cuando nos damos de bruces con esa prenda de la que nos enamoramos y está rebajada somos las personas más felices del mundo mundial.

Nos dio la clave de lo que sería la tendencia absoluta esta primavera y puede que por esa razón nos enamorásemos de él. De corte oversize y confeccionado en lana, el abrigo rosa de Mango fue un flechazo, un amor a primera vista al que tuvimos que renunciar nada más descubrirlo. En un romántico rosa pastel, este abrigo era la clave de cualquier estilismo, pero su precio resultaba demasiado elevado (119,99 euros).

Ahora, mientras buscábamos chaquetas vaqueras con las que combinar nuestras faldas midis de primavera, hemos descubierto que el abrigo rosa de Mango que era inaccesible está rebajado a mitad de precio y es lo mejor que nos podía pasar esta semana.

Sumidas en la búsqueda oficial de los conjuntazos más tops de la primavera y con muchas ganas de que el mercurio no haga más que subir y subir, hemos olvidado que el frío no se irá tan pronto como deseamos y que las mañanas y las noches siguen siendo bastante frescas. Por eso, aunque tengamos la vista puesta en la primavera, llevar abrigo todavía es una opción muy a tener en cuenta y este abrigo rosa es perfecto para los looks de primavera en los que no podamos apostar por prendas más fresquitas.

Rebajado a la mitad (ahora cuesta 59,99 euros), en un color súper top y con la posibilidad de convertirse en el comodín con más estilo y personalidad de nuestros looks, el abrigo rosa es la ganga por la que apostar esta semana sí o sí. En la versión celeste (otro de nuestros flechazos este invierno) ya se han agotado en todas las tallas, habrá que darse prisa para hacerse con el abrigo rosa de Mango y tener la mejor de las inversiones de estilo.

El abrigo rosa que fue flechazo y ahora es una realidad

La primera vez que lo vimos dudamos si añadirlo o no al carrito. Se trataba de un abrigo ideal y ya nos habíamos visualizado con él. Lo único malo era su elevado precio y que, al ser de color rosa, presentaba más dificultades a la hora de combinarlo y no lo veíamos como un eterno fondo de armario en el que invertir.

Ahora que está a mitad de precio, el abrigo rosa es una realidad que ya se ha ganado un hueco en nuestro armario, sobre todo ahora que el rosa es el color más en tendencia y que los abrigos nos acompañarán todavía durante un tiempo. Las mañanas siguen siendo bastante frescas y las tardes-noches también, por lo que apostar por un abrigo sigue siendo una opción más que plausible. Lo bueno de que el frío de primavera no sea igual al del invierno (ojo, que hay días de marzo y abril que vamos dando tiritones) es que llevar el abrigo rosa de Mango nos ofrece muchas más posibilidades de estilo.

Vaqueros con camisas blancas, vestidos, faldas midi... cualquier prenda combina con este abrigo, sobre todo ahora que está a mitad de precio y no nos duele el bolsillo como con su precio original. El abrigo rosa de Mango está rebajado a 59,99 euros.