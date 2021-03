Ésta es la blusa de lunares de Mango que lleva a otro nivel tus vaqueros blancos y nos anticipa el look más bonito de este verano

Hay propuestas de estilo que, nada más verlas nos conquistan el corazón y sabemos que darán como resultado el look más bonito cuando lleguen los días de temperaturas cálidas y agradables. Con la primavera a la vuelta de la esquina, las firmas de referencia ya han puesto sus cartas sobre la mesa y sabemos cuáles son sus propuestas de cara a esta primavera-verano 2021. Además de las tendencias más claras y potentes de cara a la nueva temporada, nuestras firmas preferidas también nos dejan algunas prendas absolutamente maravillosas que, nada más verlas, sabemos que combinadas con la compañera ideal nos dejarán estilismos que pasarán a la posteridad.

Todavía no nos hemos recuperado del último descubrimiento de estilo que nos han dejado las nuevas colecciones y ya le hemos encontrado la prenda con la que llevaremos esa prenda a otro nivel. Encontrar los vaqueros blancos que mejor sientan no es fácil, pero haber dado con la prenda con la que llevar a otro nivel estos pantalones nos ha resultado súper sencillo. Hace días encontrábamos en Mango las chaquetas blancas en las que invierten las que más saben de estilo y ahora Mango lo ha vuelto a hacer.

De entre todas las propuestas de su nueva colección, la blusa de lunares de Mango es la prenda más bonita que hemos visto estos días y la única capaz de llevar a otro nivel los vaqueros blancos que ya tienes en el armario o en los que has invertido recientemente. Vale que ahora sólo pensamos en que llegue el momento de sacar a pasear las chaquetas vaqueras más bonitas de la primavera, pero si de verdad queremos recrearnos en el look más bonito de este verano (los días más calurosos de primavera nos servirán de avanzadilla), no debemos dejar de prestar atención a la blusa de lunares de Mango.

Con un estampado que recuerda al que la película Pretty Woman encumbró para toda la eternidad (cómo no enamorarse del vestido de lunares que llevaba Julia Roberts), la blusa de Mango no sólo es preciosa por sus lunares. Fruncida en la zona del pecho y con un favorecedor drapeado en la parte de la cintura, esta blusa de lunares presenta unas mangas abullonadas que hace que la prenda sea muy especial.

Sus frunces, sus mangas y, por supuesto, sus lunares de color marrón, hace que esta blusa de Mango sea la única capaz de llevar a otro nivel tus vaqueros blancos y nos anticipa el look más bonito de este verano.

La blusa de lunares de Mango, la pareja perfecta de unos vaqueros blancos

Estos días hemos estado observando que nuestras firmas preferidas se han propuesto dejarnos prendas que son la pareja perfecta. Pero, de todas las que hemos encontrado, la pareja que forma la blusa de lunares de Mango con los vaqueros blancos es la que más nos ha conquistado. Sobre todo si pensamos en combinar la blusa de lunares con unos vaqueros blancos de tiro alto y wide leg.

Este tipo de pantalones piden a gritos que los combinemos con una prenda original en la parte superior y que tenga corte cropped (es decir, que sea cortita). Por eso esta blusa de Mango es perfecta. Además de que la combinación de colores (blanco y marrón) nos parece súper acertada de cara a la llegada del verano.

Para llevar a otro nivel tus vaqueros blancos y conseguir el look con más rollazo del verano, además de apostar por esta blusa, te recomendamos que tires de ese cinturón vintage que tienes en tu armario desde no se sabe ni cuándo, pero que es súper trendy. Para completar el outfit, sólo necesitas unas cuñas camel y un bolso de rafia o, en su defecto, uno tipo cofre. El resultado es un look súper veraniego con el que parecerá que acabas de llegar de la Provenza francesa.

Ésta es la blusa de lunares de Mango que lleva a otro nivel tus vaqueros blancos y nos anticipa el look más bonito de este verano. La blusa de lunares de Mango tiene un precio de 39,99 euros.