Los vaqueros blancos que mejor sientan están en Stradivarius, son 'wide leg' y conseguir unos es misión imposible porque se agotan sin parar

Esta temporada hay determinadas prendas que se están convirtiendo en todo un fenómeno de masas. Ya se porque son súper originales, porque sientan de miedo o porque son básicos imprescindibles, el caso es que desde que nuestras firmas preferidas las sacasen al mercado no han parado de agotarse. Lo hemos visto con los vaqueros rosas, que hace unas semanas era imposible hacerse con unos, y ahora el fenómeno se repite. En este caso, también se trata de unos vaqueros, aunque el color es diametralmente opuesto.

Dejando a un lado los colores tendencia de primavera, cuando las temperaturas empiezan a ser agradables a todas se nos ilumina la bombilla y nos acordamos de los pantalones más básicos (y a la vez más top) y buscamos como locas esos vaqueros blancos con los que conseguir los mejores looks. Porque, hay que reconocerlo, nada como unos vaqueros blancos para presumir de estilazo, aunque dar con unos que nos sienten de miedo es algo más complicado. Los vaqueros con cintura asimétrica nos han dado las claves de este tipo de pantalones, pero en el caso de los vaqueros blancos no todo se reduce a su cinturilla.

Por eso, cuando encontramos unos vaqueros blancos que sienten como un guante y cumplan todas nuestras expectativas, nos volvemos locas y vamos en masa a comprar esa prenda. Eso es lo que ha ocurrido con los vaqueros blancos que hemos descubierto en Stradivarius, que sientan tan bien, que las existencias (por mucho que las repongan) se agotan una y otra vez.

A diferencia de otras prendas que también se agotan sin parar, los vaqueros blancos de Stradivarius (que estamos deseando ponernos con las chaquetas vaqueras más bonitas del entretiempo) se han hecho virales porque son los que mejor sientan, con independencia de las tendencias. Encontrar unos vaqueros blancos que sean tan favorecedores es casi como dar con un trébol de cuatro hojas y, claro, no estamos dispuestas a dejar escapar una prenda así. Disponibles desde la talla 32 a la 44, los vaqueros blancos de Stradivarius son esos pantalones que hacen tipazo y en los que merece la pena invertir antes de que vuelvan a agotarse (o en cuanto repongan el stock).

De tiro alto y 'wide leg', así son los vaqueros blancos de Stradivarius que hacen tipazo

El color blanco es algo complicado a la hora de apostar por él en unos pantalones, pero cuando damos con los pantalones adecuados, el efecto es rompedor. Por eso no queremos dejar escapar estos vaqueros blancos que tienen todo lo necesario para ser los que mejor sientan.

En primer lugar, al tratarse de un tejido vaquero, los pantalones tienen mucho más cuerpo y consistencia, lo que hace que al llevarlos puestos no se transparenten ni se vean raros sobre la piel. Pero esta característica no es la que hace que los vaqueros blancos sean súper favorecedores. Lo que hace que estos vaqueros sean un triunfo total y absoluto es su tiro súper alto y, como no podía ser de otra forma, el corte wide leg.

La combinación de ambas características es lo que hace que estos vaqueros queden súper bien y, lo que más nos gusta, consiguen el efecto piernas infinitas y hacen un súper tipazo. Nos ha costado asumir que el tiro alto es el que más favorece, pero ahora que la tendencia wide leg ha irrumpido con fuerza y hemos descubierto que juntas son dinamita, no podemos resistirnos a llevar pantalones de este estilo.

Por todas estas razones, los vaqueros blancos de Stradivarius se agotan sin parar y nosotras estamos ojo avizor para hacernos con unos en cuanto podamos. Con un precio de 29,99 euros, estos vaqueros blancos que hacen tipazo prometen darnos lookazos irresistibles en verano.