La cazadora vaquera de Mango tipo bomber por la que renunciarás a tus blazers esta primavera.

Esta primavera todo parece indicar que llegarán ciertas prendas que nos inviten a renunciar a otras o a sustituirlas. La última no es otra que la cazadora vaquera tipo bomber, que se convierte en la competencia directa de la chaqueta blanca o de las americanas de entretiempo. No es de extrañar, sobre todo ahora que el tejido denim da el salto de los clásicos vaqueros y pasa a ser el protagonista de otras prendas. El vestido vaquero vuelve a ser tendencia, aunque renovado, y la bomber vaquera pisa con fuerza, tanta, que es capaz de convertirse en la combinación perfecta de ese vestido rosa con el que iniciarte en la estética coquette.

Prueba de ello es esta chaqueta vaquera de Mango, que acaba de llegar a las tiendas y ya se ha convertido en la favorita de las que más saben de estilo. Recurrir a prendas reservadas para otros contextos y combinarlas en looks en los que no se esperaba su aparición es el mantra que se repite esta primavera y si los pantalones de vestir ahora se llevan con deportivas, una cazadora vaquera tipo bomber como la de Mango también puede ser el complemento perfecto de un vestido cóctel.

La fiebre por el tejido vaquero esta primavera 2024

El tejido vaquero es tan atemporal que no hay temporada en la que no se lleve. Aunque esta primavera la diferencia con las anteriores es abismal. Impregnadas quizás por la estética dosmilera, que hizo del denim el tejido estrella, las colecciones para esta primavera toman el tejido vaquero como referencia en la mayoría de sus prendas y, si antes lo observábamos en pantalones y alguna chaqueta, este primavera está presente en cazadoras, faldas e incluso vestidos. Esta fuerte irrupción del denim en la moda invita a llevar este tejido en contextos que antaño estaban reservados para otras prendas y por eso por lo que cazadoras tipo bomber como la de Mango se convierte en la prenda comodín de la mayoría de looks. En este caso, la puedes combinar de la siguiente manera.

Todo al denim : En los 2000 era la combinación estrella, en 2024 es ir a lo seguro. Una cazadora vaquera a tono con los pantalones y una camiseta básica con zapatilla tiene como resultado un look de lo más fresco y juvenil.

: En los 2000 era la combinación estrella, en 2024 es ir a lo seguro. Una cazadora vaquera a tono con los pantalones y una camiseta básica con zapatilla tiene como resultado un look de lo más fresco y juvenil. Bomber vaquera con vestido de punto y botas cowboy: La combinación favorita de las chicas que aman el estilo boho y uno de los mejores looks que puedes plantear con una bomber. El vestido puede ser gris, negro o camel, aunque este último es nuestro favorito.

Bomber vaquera con falda lápiz y blusa de gasa: En este look no pueden faltar los mocasines. La flada puede ser de punto o de cualquier otro tejido, ya que la blusa le da el toque de glamour al estilismo.

Así es la cazadora vaquera de Mango que sustituye a las blazers esta primavera

Ligeramente oversize, esta chaqueta vaquera se presenta en un diseño bomber. Es decir, su cuello es redondo y su aspecto algo abombado, tanto en el cuerpo como en las mangas. A diferencia de otras cazadoras tipo bomber, ésta presenta un largo por debajo de la cintura para hacer más favorecedor el efecto oversize. La cinturilla, al igual que los puños, es elástica y presenta bolsillos en ambos laterales, además de una cremallera en el frontal.

En un clásico tejido denim, esta bomber combina con prendas vaqueras, verstidos midis y hasta faldas. Al igual que el resto de cazadoras vaqueras, esta bomber es apta para cualquier contexto en el que quieras agregar un punto informal a tu look, aunque siempre nos parecerá mejor opción combinarla en un estilismo juvenil con aires ochenteros.

Disponible desde la talla XS hasta la L, la cazadora vaquera de Mango tipo bomber tiene un precio de 59,99 euros.