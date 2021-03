Parfois lanza su primera colección de edición limitada y se inspira en el yoga para conquistar nuestros armarios (y corazones)

La recién estrenada primavera viene cargada de sorpresas. Cuando pensábamos que yo lo habíamos visto todo de nuestras firmas preferidas, éstas no dejan de sorprendernos. Su grandes apuestas para la primavera 2021 ya están puestas sobre la mesa, sí, pero eso no significa que no puedan continuar lanzando colecciones de edición limitada o prendas sueltas con las que volver a conquistarnos.

Si no fuera así, no habríamos descubierto el conjunto de estampado geométrico que parece de alta costura ni habríamos encontrado el mono blanco low cost con el que salvar todos nuestros futuros looks súper sofisticados. Pero estos descubrimientos son sólo piezas sueltas, la verdadera sorpresa está en las colecciones de edición limitada con la que, de vez en cuando juegan a sorprendernos nuestras firmas preferidas.

Si hace unos días nos presentaba los bolsos de colores flúor perfectos para ese vestido blanco que siempre nos ponemos en verano, ahora Parfois acaba de lanzar su primera colección de edición limitada. Inspirada en el yoga, esta nueva colección de Parfois se presenta como una oda al equilibrio físico y mental que buscamos día a día. En ese sentido, la colección de edición limitada presenta prendas que se inspiran en el yoga, pero que son perfectamente combinables con otras prendas para conseguir lookazos con los que triunfar en el street style.

Sudaderas, joggers, zapatillas deportivas y un espectacular mono en blanco o negro con una lazada en la espalda, son algunas de las prendas que componen la nueva colección de edición limitada de Parfois inspirada en el yoga y que ha conquistado nuestros armarios (y nuestros corazones) por completo.

Una colección de edición limitada que busca el equilibrio

Parfois lanza The New Activewear, una colección diseñada en respuesta al equilibrio que buscamos para nuestro día a día. El descubrimiento (o redescubrimiento) del bienestar físico y mental es cada vez más valorado. En esta nueva realidad, un estilo de vida saludable y la comodidad se han establecido como prioridades y esto se refleja en nuestras elecciones cuando se trata de moda.

Atentos a estas necesidades, Parfois presenta un conjunto de piezas pensadas para modalidades como el yoga y el pilates, pero que fácilmente se convierten en prendas de streetwear al combinarse con otras piezas. El body y el mono son algunas de las piezas clave de la colección, encajan a la perfección en diferentes ambientes: en un gimnasio, en un sofá o en la tan esperada cena con amigos.

En blanco o negro, con un detalle cruzado en la espalda, amenazan con convertirse en el nuevo (y diferente) clásico. Un ejemplo perfecto de versatilidad y sofisticación. Para complementar las siluetas relajadas, destacan las sudaderas fluidas en tonos primaverales como el rosa y el verde.

Algo que no puede faltar es la esterilla de yoga, el accesorio más actual de la temporada, con asa para llevar a cualquier parte. Para celebrar el lanzamiento de la colección, la marca ha organizado una experiencia especial con Xuan Lan. El próximo 8 de abril a las 19:00 en el Instagram oficial de Parfois la profesora de yoga y experta en bienestar impartirá una clase magistral de yoga en directo. Una invitación para que seguidores y amigos de la firma de complementos portuguesa se unan a Xuan Lan para ejercitarse y cuidarse, mientras conocen la nueva colección, que ya está disponible en la web de Parfois.