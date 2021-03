Mango outlet tiene el mono blanco low cost que tu fondo de armario estaba esperando para llevar a otro nivel tus looks más sofisticados

Hay una regla no escrita que afirma que, siempre que no sepas qué ponerte y necesites marcarte un lookazo, deberás apostar por una prenda de color blanco o negro. Con independencia de los colores que se lleven o incluso de las tonalidades que nos favorezcan, apostar por el blanco o el negro a la hora de vestir siempre es sinónimo de súper look. Sobre todo si se trata de determinadas prendas.

Todas las temporadas hay una prenda que se convierte en objeto de deseo, pero no implica que sea la que nos vaya a ayudar a conseguir llevar a otro nivel nuestros looks más sofisticados. A pesar de que el vestido más buscado de la primavera tiene muchos detalles que hacen de él un must en nuestro armario, no cumple todas nuestras expectativas de estilo y no es esa prenda de eterno fondo de armario. A la hora de marcarnos el conjuntazo buscamos piezas que sean de color blanco o negro, por eso a estas alturas ya nos hemos hecho con el vestido blanco definitivo con el que presumir de moreno este verano. Pero, a pesar de tener ya el vestidazo, seguimos buscando esa prenda blanca de fondo de armario con la que llevar a otro nivel los looks más sofisticados.

Después de haber encontrado el conjunto de estampado boho más en tendencia de la primavera en Mango outlet, sabíamos que la firma low cost también nos iba a ayudar a encontrar esa prenda blanca de eterno fondo de armario y, además, súper barata. Se trata de un mono blanco absolutamente ideal y con el que vamos a llevar a otro nivel todos nuestros looks esta primavera y el próximo verano. Con un diseño muy sencillo y en un tejido fluido, el mono blanco low cost de Mango outlet es el que nuestro fondo de armario estaba esperando.

Completamente atemporal y en un color que es clave para tener estilazo, el mono de Mango outlet es de esa clase de prendas por la que puedes apostar siempre que no sepas qué ponerte y necesites acertar. Con taconazo, con sandalias de plataforma, con cuñas... El mono blanco de Mango outlet es el que te pones para ir a la oficina y tus compañeras no paran de preguntar de dónde es la prenda, con el que acudes a una cena y te conviertes en el centro de las miradas o con el que sales de paseo y te crees Audrey Hepburn caminado por la Quinta Avenida con rumbo a Tiffany's. Porque el mono blanco low cost de Mango outlet tiene el don de hacer del glamour su mejor seña de identidad.

El mono blanco de Mango outlet, un básico para el fondo de armario

Decimos básico porque su diseño es tan sencillo y su color tan favorecedor que, da igual las temporadas que pasen, siempre será una tendencia por la que apostar a la hora de tener lookazo. Al igual que la camisa blanca, el vestido negro o la combinación B/N a la hora de buscar la elegancia en un conjunto, el mono blanco de Mango outlet tiene el don de hacer del outfit todo un derroche de estilo y sofisticación.

Con la manga a la sisa, pequeños botones en la parte superior y de corte recto, el mono se antoja perfecto para cualquier ocasión en la que la etiqueta deba ser algo más sofisticada. Este diseño súper fluido y favorecedor combina a la perfección con unos zapatos de tacón negros, con unas sandalias altas de color rojo o con unas cuñas de colores.

Súper favorecedor, el mono blanco de Mango outlet no sólo salvará tus looks cuando no sepas qué ponerte y necesites marcarte un conjuntazo, también salvará tu bolsillo por tratarse de una prenda low cost. Disponible desde las talla XS hasta la XL, el mono blanco de Mango outlet tiene un precio de 24,99 euros.