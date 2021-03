Los pantalones de punto rosa de Zara llevan a otro nivel la comodidad y son tas elegantes que querrás llevarlos en tus looks más sofisticados

La comodidad como un mantra de estilo llegó hace un año y todo parece indicar que no se va a ir de nuestros looks en mucho tiempo. Por fin hemos descubierto que la ropa cómoda no es sinónimo de informalidad, sino que, si se combina de forma adecuada, puede darnos como resultado los looks más elegantes y sofisticados del street style y los pantalones de punto tienen mucha culpa de ello.

Nos han acompañado durante todo el invierno y ahora los pantalones de punto se convierten en esa prenda cómoda y holgada que no dudamos en combinar con las camisas blancas más bonitas de la primavera para tener un lookazo. Es cierto que hay otro tipo de prendas que son competencia directa de estos pantalones, pero ni la falda midi que mejor sienta es capaz de hacerle sombra.

Sobre todo si se trata de los pantalones de punto rosa de Zara que hemos descubierto y que llevan a otro nivel la comodidad y son tan sofisticados que querrás llevaros en tus looks más elegantes. Zara nos tiene acostumbradas a unas propuestas de estilo que nos enamoran nada más verlas (también nos ha pasado con su vestido bordado de flores), pero es que lo de estos pantalones de punto ya es otro rollo.

La que prueba unos pantalones de punto y descubre lo cómodos que pueden llegar a resultar reza para que sus firmas preferidas siempre tengan unos entre sus nuevas colecciones. De tiro alto y wide leg, los pantalones de punto es lo más cómodo que la moda nos podía regalar. Además, son tan versátiles que los puedes combinar con cualquier prenda y tener un súper look.

En esta ocasión, Zara nos lo pone todavía más fácil y nos propone este pantalón de punto rosa que vas a querer llevar con todos tus looks. Pero, ¿qué es lo que dota de elegancia y sofisticación un pantalón tan sencillo? Algo más sencillo todavía, unas rayas de color negro en los laterales que recuerdan a aquella chaqueta mítica que Coco Chanel convirtiera en el máximo referente de estilo. Salvando las distancias, los pantalones de punto de Zara, con su raya negra en el lateral son un plus de estilo, llevan a otro nivel la comodidad y nosotras no podemos estar más contentas.

Los pantalones de punto rosa de Zara que querrás llevar en tus looks más sofisticados

Tienes en mente la mítica chaqueta de Chanel, en su versión blanca o en color negro, y sabes que con ella cualquier outfit sube de nivel, aunque sean los vaqueros más básicos y sencillos de tu fondo de armario. Lo mismo ocurre con los pantalones de punto rosa de Zara y lo consiguen de la forma más tonta, con su raya negra en el lateral, además de al apostar por un romántico rosa nude.

A pesar de ser unos pantalones que llevan a gala la comodidad, se antojan perfectos para apostar por ellos en los looks más elegantes y sofisticados. Con un bralette negro y una blazer, con un top lencero, con una camisa vaporosa en color negro o con un chaleco negro y una camisa para estos días de primavera, cualquier combinación es ideal para estos pantalones de punto rosa que llevan a otro nivel la comodidad y reinventan la moda comfy.

Celebs como Blanca Suárez apostarían por estos pantalones para pisar la alfombra roja, como ya ha demostrado en alguna ocasión que ha apostado por looks en los que la comodidad y la elegancia se funden en uno. Los pantalones de punto rosa de Zara tienen un precio de 29,95 euros.