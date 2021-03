Este vestido bordado de Zara tiene tantas flores y es tan bonito que por su culpa no paramos de soñar con las noches de verano

Hay veces en las que estás mirando la web de una de tus firmas preferidas y, de repente, la ves. No la estabas buscando, pero ella te encuentra. Esa prenda que, nada más verla, te conquista el corazón y ya no puedes hacer otra cosa que pensar en ella. Sobre todo si esa prenda tiene el don de transportarte a un momento, a una estación. A una noche de verano en la que se respira felicidad y no sabes explicar por qué.

Prendas con esas características las podemos contar con los dedos de una mano, sobre todo si nos referimos a prendas de nuevas colecciones, las que nos transportan a momentos idílicos hace tiempo que ya están en nuestros armarios. Por eso, el último descubrimiento que hemos hecho en Zara nos parece una absoluta fantasía y por su culpa no podemos dejar de soñar con las noches de verano. Y no, no es la falda midi que mejor sienta y que vamos a tener como eterno fondo de armario, es algo todavía mejor.

Se trata de un vestido bordado y es el más bonito de entre todos los que hemos visto en las nuevas colecciones. No es que no nos hayamos enamorado de los vestidos de flores y lunares que esta primavera se adueñan del street style, es que después de haber visto el vestido bordado de Zara ya no queremos ver ninguno más. De largo midi, el vestido tiene todas las características para ser la ensoñación de verano, aunque ahora podríamos empezar a llevarlo con chaquetas vaquera bonitas.

En blanco roto, el vestido de Zara presenta unas flores bordadas que recuerda a los vestidos mexicanos y es justo lo que le da ese punto especial. Un diseño súper bonito y por el que las que más saben de moda han empezado a apostar. Tanto es así, que el vestido bordado empieza a agotarse en algunas tallas. Descubre cómo es el vestido bordado de Zara y comienza tú también a soñar con el verano.

El vestido bordado más bonito de las nuevas colecciones

Las nuevas colecciones de nuestras firmas preferidas nos están dejando prendas y complementos muy interesantes, pero haber descubierto este vestido de Zara nos ha cambiado por completo la perspectiva. Nos hemos imaginado en verano, tomando el fresco y luciendo piel bronceada y nos ha dado un subidón de alegría.

El vestido presenta un largo midi, lo que lo hace perfecto para poder lucirlo con sandalias e incluso zapatillas deportivas tipo Converse si no nos apetece ponernos unas cuñas. En la zona del pecho es donde presenta las flores bordadas, que se van extendido a lo largo de todo el vestido. Los pequeños volantes a la sisa y el corte evasé le dan un aspecto todavía más romántico al vestido y ayuda a conseguir uno de los looks más alegres de cara al verano.

Además de ser precioso y transportarnos a la estación más cálida y agradable del año, el vestido es atemporal porque los diseños con reminiscencias mexicanas se llevan todos los veranos. El vestido de Zara tiene un precio de 39,95 euros y las que más saben de estilo están arrasando con él.