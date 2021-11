Malva, rosa y verde, los colores de la nueva colección de Mango para los looks más alegres del invierno.

Algo está pasando de cara al invierno y no podemos estar más contentas. Las nuevas colecciones llenan de color los looks más aburridos del invierno y eso sólo puede significar una cosa: que nos despedimos, de momento, del gris, camel y negro. Los primeros signos de esa irrupción de color en los futuros looks de invierno nos vino de la mano del jersey verde que combina con los pantalones de pana rosa (ojo a la combinación) y, como no podía ser de otra forma, con la mítica sudadera verde más viral de Instagram. Aunque la verdadera revelación ha sido el abrigo malva que ha conquistado a las mujeres maduras y es de sobresaliente.

Las bases de la nueva gama cromática del invierno parecían estar fijada y justo ahora llega Mango para terminar de confirmarlas con una colección absolutamente irresistible y con la que, por fin, tendremos los looks más alegres del invierno y en los que el malva, el rosa y el verde se convierten en los auténticos protagonistas.

Así, el malva, el rosa y el verde se convierte en el trío ganador de una colección en la que el color lo inunda todo. De hecho, en la web de Mango se pueden ver perfectamente diferenciadas todas las propuestas por colores.

Así, las que adoramos el rosa por encima de todo, tenemos claras cuales son las prendas de la firma que tienen este color. Aunque, como hemos dicho, el malva y el verde también son protagonistas de la nueva colección de Mango súper colorida y hay propuestas en estos tonos que son ideales para el invierno.

Para que tengas una idea de cómo es la nueva colección de Mango para los looks más alegres del invierno hemos hecho una selección de prendas y accesorios en malva, rosa y verde con las que despedirte para siempre del aburrimiento invernal y abrazar, por fin, la originalidad de los colores más en tendencia.

Abrigo malva de la nueva colección de Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el abrigo malva de Mango tiene un precio de 159,00 euros.

Jersey malva de la nueva colección de Mango

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, el jersey malva de Mango tiene un precio de 29,99 euros.

Tacones malva de la nueva colección de Mango

Disponibles desde el 36 hasta el 40, los tacones malva de Mango tienen un precio de 89,99 euros.

Jersey rosa de la nueva colección de Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey rosa de Mango tiene un precio de 25,99 euros.

Abrigo de lana rosa de la nueva colección de Mango

Disponible desde la talla XXS hasta la XL, el abrigo de lana rosa de Mango tiene un precio de 79,99 euros.

Camisa rosa de la nueva colección de Mango

Disponible desde la talla XXS hasta la XL, la camisa rosa de Mango tiene un precio de 25,99 euros.

Jersey de punto verde de la nueva colección de Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el jersey verde de punto de Mango tiene un precio de 39,99 euros.

Cárdigan verde de la nueva colección de Mango

Disponible desde la talla XS hasta la XXL, el cárdigan verde de Mango tiene un precio de 25,99 euros.

Bolso mini shopper verde de la nueva colección de Mango

El bolso mini shopper verde de Mango tiene un precio de 15,99 euros.