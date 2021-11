Si algo estamos aprendiendo de las tendencias de otoño es que el color no está ligado al calor. Los pantalones de pana de Parfois ya sentaron las bases de lo que serían las tendencias más coloridas del otoño-invierno y ahora es, de nuevo, la firma portuguesa la que nos da toda una lección de estilo con su nueva colección.

Denominada What Can I Say, la nueva colección de Parfois llena de color los looks más aburridos del invierno y lo hace para demostrar que hasta los abrigos más calentitos pueden dejar a un lado la sobriedad y volverse originales y atrevidos.

En ese sentido, no podemos estar más contentas porque, por fin, ha llegado el momento de apostar por bufandas de colores, jerséis atrevidos y bolsos originales con los que dejar a un lado los looks más aburridos del invierno. Adiós a los tonos neutros y típicos del invierno, es el momento de abrazar las tendencias más coloridas y la nueva colección de Parfois se antoja perfecta para ello.

La firma portuguesa ha estado invirtiendo en la creación de diferentes combinaciones para sus colecciones, introduciendo piezas que permiten crear un look completo, y que con el estilismo adecuado, responden a todos los estilos. El nuevo lanzamiento no es una excepción, la última apuesta es un divertido estampado gráfico con monos que invade todo tipo de piezas, desde maletas y parkas, hasta bailarinas y faldas.

Así es la nueva colección de Parfois llena de colo

Transformar lo relajado en sofisticado es una de las principales propuestas de la marca para esta temporada, y por eso el nailon se convierte en una elección obvia cuando se aplica en su forma ideal. Además de maletas y chaquetas destacan las bailarinas de punta cuadrada con el mismo tejido. Se asume una estética más relajada y elegante.

La paleta de colores también juega un papel fundamental en esta colección, contando con colores de moda como el violeta, el azul y el verde que, combinados con el negro clásico, crean looks con piezas estampadas y propuestas de bloques de color que son cada vez más adecuadas para esta temporada de frío.

En las prendas, el foco está en piezas de inspiración deportiva como parkas y sudaderas oversize o siluetas más fluidas como camisetas y faldas. Se mezclan diferentes texturas en capas, desde tejidos técnicos y punto, hasta piezas en algodón y satén.

Así son los accesorios de la nueva colección de Parfois

En la colección de bolsos hay opciones metálicas y tachuelas y diferentes formas con el estampado que domina la colección. Desde cross-body bags, hasta el bolso de hombro oversized con detalles de cuerda, o el shopper de terciopelo que promete ser el protagonista de cualquier look. En las propuestas de bisutería se apuesta por detalles especiales, con color y destellos, que equilibran los metálicos.

La última capa está reservada para el último accesorio de invierno: las coloridas bufandas maxi, la verdadera revolución de las tendnecias de esta temporada.