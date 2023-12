Barato, de punto y degradado: El conjunto de Lefties más calentito y con más estilo de todo el invierno.

Los conjuntos de punto llegaron hace unos años a las tendencias de moda y ya no hay quién los devuelva al fondo del armario. Calentitos, cómodos y funcionales, los conjuntos de punto son mucho más propios para el invierno que otros looks, como los pantalones efecto piel que las que saben de estilo llevan con jerséis de colores, por muy efecto vientre plano que tengan. A la hora de encontrar los looks que configuran nuestro armario de invierno, lo principal es que contemos con prendas que sean muy calentitas, que luego sólo tengamos que añadirle un abrigo blanco que respire lujo silencioso. En ese sentido, Lefties tiene la clave del conjunto de punto más calentito y con más estilo de todo el invierno que, además, es barato y se presenta en un diseño degradado.

Compuesto por una falda lápiz y un jersey ligeramente oversize, el conjunto de punto de Lefties se presenta en un agradable verde (también lo puedes encontrar en un favorecedor tono rosa) y se degrada, mezclando tonos de verdes y azules. Además del diseño, que tiene un aire bohemio de inspiración romántica, uno de los aspectos que más puntos le dan a este conjuntazo es su precio. Entre las dos prendas con llega a los 40 y, en realidad, al comprarlo estás haciendo una buena inversión, ya que tanto l a falda como el jersey se pueden combinar con diversas prendas, no sólo en el conjunto.

Muy cómodo y favorecedor, este conjunto de punto degradado de Lefties puedes combinarlo con unas botas altas (aquí tendrás que renunciar a tus zapatillas deportivas) y un abrigo de paño, ya sea de color camel o en una tonalidad muy clarita. Siempre puedes recurrir al clásico negro, pero el resultado nos gusta mucho más en tonalidades claras.

Así es el conjunto de punto de Lefties más estiloso del invierno

Disponible en dos colores, verde y rosa, el conjunto de punto de Lefties se compone de una falda lápiz y un jersey ligeramente oversize. Ambas prendas juntas componen un look con muchísima personalidad y en el que destaca el degradado de la prenda. Una fusión de diferentes tonalidades de verde se adueña de un conjunto que también resulta muy calentito para los días más fríos del invierno. Ideal para llevarlo con unas botas altas y un abrigo largo, el conjunto de punto de Lefties, además, resulta de lo más económico, ya que ambas prendas tienen un precio de 17,99 euros, cada una.

La referencia de la falda es 1634/300/518, mientras que la del jersey es 1624/309/518.