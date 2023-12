Primark tiene la versión barata del abrigo blanco de Vicky Martín Berrocal que respira lujo silencioso.

Este puente ha dejado looks realmente inspiradores. Celebs e influencers nos han dejado en sus perfiles de Instagram un sinfín de propuestas de estilo que son una pura ensoñación. Si Rocío Osorno se ha convertido en la que mejores propuestas de looks de Navidad hace, Vicky Martín Berrocal es la que mejores estilismos para el día a día recomienda. Muy fan de los looks informales, con pantalones elegantes, zapatillas deportivas y sudaderas, Vicky Martín Berrocal no deja de sorprender con sus looks. Su última propuesta, un abrigo blanco que respira lujo silencioso y que tiene su versión barata en Primark.

Los abrigos blancos se han convertido en la máxima expresión de lujo silencioso este invierno y, aunque sean algo difíciles de combinar, son pura elegancia. Vicky Martín Berrocal lo demuestra combinado un abrigo blanco oversive con unos guantes de piel y un bolso negro. Ella apuesta por las combinaciones extremas y el resultado no puede ser más positivo. Descubre otras maneras de combinar esta prenda y hazte con la versión barata del abrigo blanco de Vicky Martín Berrocal en Primark.

La versión low cost del abrigo blanco de Vicky Martín Berrocal está en Primark

Perteneciente a la colección de Rita Ora, el abrigo blanco de Primark es bastante similar al que Vicky Martín Berrocal ha escogido para uno de los looks con los que ha pasado el puente en Madrid. Disponible en varios colores (blanco, rosa y verde caqui), el abrigo de Primark se presenta en una versión oversize y con doble botonadura. Bastante similar al diseño que luce Vicky Martín Berrocal, el abrigo low cost tiene un precio de 45 euros (Ref# 991071075116).

Cómo combinar un abrigo blanco y respirar lujo silencioso

Es uno de los colores más difíciles de combinar en invierno, pero a la hora de plantear un look que respire lujo silencioso es de los más efectivos. Estas son algunas propuestas de estilo que debes tener en cuenta si vas a fichar en Primark la versión low cost del abrigo blanco de Vicky Martín Berrocal.