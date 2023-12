Rocío Osorno agota en Zara las bermudas de lentejuelas para el look de Navidad definitivo.

Que Rocío Osorno es una de las reinas de Instagram es algo que no podemos negar. Que se ha convertido en todo un filón para Inditex, tampoco. Que sus looks de Navidad son el Santo Grial de los estilismos festivos, mucho menos. Desde que la Navidad empezó a acercarse, la influencer sevillana no ha dejado de proponer looks navideños en su perfil de Instagram. Que si la chaqueta de terciopelo azul de los mil looks de Navidad o el vestido de malla con el que ha causado sensación, todo lo que Rocío Osorno propone se vuelve viral. Lo último, unas bermudas de lentejuelas de Zara espectaculares que no han durado ni 24 horas en stock desde que Rocío Osorno propusiese su look en Instagram.

Como ocurre con otras prendas que propone, las bermudas de lentejuelas de Rocío Osorno están agotadas en Zara en todas sus tallas. Normal, esta prenda es perfecta para apostar por ella en diversos estilismos navideños, desde el que propone la propia Rocío Osorno a otras opciones con blusa o jersey. Cualquier prenda combina de lujo con las bermudas de lentejuelas de Zara y cualquiera es una buena opción para un estilismo de Navidad.

El look de Rocío Osorno con las bermudas de lentejuelas de Zara

La influencer sevillana no deja de lanzar propuestas de looks de Navidad en su perfil de Instagram. En este caso, Rocío Osorno se decanta por unas bermudas de lentejuelas de Zara, que combina con un top cropped con una enorme lazada en la zona del pecho y mangas y escote semitransparente (de Mango).

Quizás se trate de dos prendas con demasiada personalidad como para combinarlas entre sí, luchando ambas por tener el protagonismo absoluto. Nuestra propuesta, dado que las bermudas de lentejuelas son espectaculares, es mantener el look de Navidad como lo lanza Rocío Osorno, pero sustituir el top por una blusa satinada o un jersey muy ajustado (de cuello alto o de pico en función de cómo sea el evento al que vamos a acudir).

Rocío Osorno remata el estilismo con unos pendientes largos en la misma tonalidad que las bermudas, creando un look muy armonioso. Si tienes múltiples eventos navideños, apunta este estilismo para el día que vayas con tus amigas, serás la mejor vestida de todas.

Así son las bermudas de lentejuelas de Zara

Disponibles desde la tala XS hasta la XL, las bermudas de lentejuelas de Zara se presenta con el tiro bastante alto y en versión muy cortita. Las lentejuelas de la prenda están presentes tanto en la parte anterior como en la posterior y se presentan en un favorecedor y versátil tono plateado. Ideales para cualquier look de Navidad, estas bermudas están agotadas desde que Rocío Osorno hizo su propuesta de estilismo, pero estamos seguras que Amancio Ortega las repondrá pronto. Tienen un precio de 69,95 euros (Ref. 5770/233).