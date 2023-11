La chaqueta de terciopelo azul de Mango de los mil looks de Navidad que necesitas en tu armario

A estas alturas la mayoría ya estamos pensando en los looks de Navidad. Cada evento, cada comida, cada cena o cada pequeño encuentro implica que tengamos que pensar un estilismo particular con el que vernos estupendas. Eso implica que no siempre los vestidos negros nos vayan a solucionar la vida o que ese jersey rojo de espumillón que a veces puedes llevar con pitillos y a veces como si fuera un vestido no es la única pieza clave.

Necesitamos una prenda básica y elegante que podamos llevar con pantalones elegantes, con una falda de flecos o con cualquier otra prenda que se nos antoje. Necesitamos la chaqueta de los mil looks de Navidad y en Mango hay una de terciopelo que cumple con todas las expectativas.

Los mil looks de Navidad con la chaqueta de terciopelo de Mango

Recuerda que la clave está en jugar con los contrastes, los tonos y los accesorios para crear diferentes estilos. Además, no olvides adaptar el atuendo según la ocasión y tu propio estilo personal.

Elegancia clásica : Combina la chaqueta de terciopelo azul con unos pantalones negros o grises y una camisa blanca. Completa el look con unos zapatos o botines negros y accesorios en tonos plateados o dorados, como un collar delicado o unos pendientes elegantes.

Toque festivo, pero informal : Usa la chaqueta de terciopelo azul sobre un vestido camisero de color crema o blanco roto. Combina el conjunto con unas botas altas negras o botines en tonos neutros para un estilo más casual. Añade accesorios dorados o plateados para darle un toque festivo.

Con pantalones de mezclilla : Combina la chaqueta de terciopelo azul con unos vaqueros oscuros. Puedes usar una blusa o camiseta básica de color blanco o negro debajo de la chaqueta. Completa el look con botines negros o zapatos de tacón y accesorios en tonos metálicos.

Look monocromático : Opta por un conjunto monocromático combinando la chaqueta de terciopelo azul con pantalones del mismo tono o similar. Para un toque festivo, añade una blusa o top con detalles brillantes o encaje bajo la chaqueta. Complementa con accesorios en tonos plata o dorados para resaltar el look.

Contraste de colores: Combina la chaqueta de terciopelo azul con prendas en colores contrastantes como un vestido rojo o una falda en tonos llamativos. Equilibra el conjunto con accesorios más discretos en tonos neutros para no saturar el look.

Así es la chaqueta de terciopelo azul de Mango

Disponible también en negro y en borgoña (y en en rosa, pero sólo en digital), la chaqueta de terciopelo azul de Mango se presenta un poco ajustada en la zona de la cintura y tiene un largo hasta la cadera. Disponible desde la XS hasta la XXL, la chaqueta de Mango tiene un precio de 69,99 euros.