Tres vestidos negros de Lefties de menos de 20 euros ideales para Navidad: Hacen tipazo y son muy baratos.

Mariah Carey ya ha entonado los primeros acordes de su famoso villancico y nuestras influencers favoritas ya han empezado a proponer looks para las comidas de Navidad. A pesar de que todavía ni se ha celebrado el Black Friday, muchas ya tenemos la vista puesta en los estilismos con los que triunfaremos esta Navidad. Con el negro como color estrella, los looks de Navidad se tiñen de sofisticación y siguen también las últimas tendencias. El vestido palabra de honor que aman las bajitas se está agotando estos días porque las más estilosas han empezado a fichar sus looks de Navidad.

Si eres de las que quiere tenerlo todo bajo control y estás deseando invertir en un look de Navidad, tienes que echarle el ojo a estos tres vestidos de Lefties de menos de 20 euros que hacen tipazo y son muy baratos. Con todas las comidas y cenas de Navidad que tendrás en la agenda, fichar un vestido negro a un precio tan económico es una opción más que interesante.

Por qué un vestido negro es clave para un look de Navidad

Si hay tres básicos indispensables en un buen fondo de armario, uno de ellos es clave para los looks de Navidad. Dejando a un lado vaqueros y camisas blancas (los otros básicos), los vestidos negros se convierten en pieza clave de los mejores estilismos por estas razones.

Elegancia infalible : El vestido negro es sinónimo de elegancia atemporal. En Navidad, donde los eventos suelen tener un toque más formal, un vestido negro es la elección perfecta para destacar con sofisticación. La simplicidad y la versatilidad de este color lo convierten en un lienzo perfecto para agregar accesorios festivos y brillantes.

: El vestido negro es sinónimo de elegancia atemporal. En Navidad, donde los eventos suelen tener un toque más formal, un vestido negro es la elección perfecta para destacar con sofisticación. La simplicidad y la versatilidad de este color lo convierten en un lienzo perfecto para agregar accesorios festivos y brillantes. Combina con todo : Ya sea que prefieras accesorios dorados, plateados o un toque de rojo festivo, el vestido negro sirve como un lienzo neutro que se adapta a cualquier accesorio. Puedes jugar con collares llamativos, pendientes brillantes o incluso una bufanda colorida sin temor a desentonar. Esto hace que sea fácil personalizar tu look navideño.

: Ya sea que prefieras accesorios dorados, plateados o un toque de rojo festivo, el vestido negro sirve como un lienzo neutro que se adapta a cualquier accesorio. Puedes jugar con collares llamativos, pendientes brillantes o incluso una bufanda colorida sin temor a desentonar. Esto hace que sea fácil personalizar tu look navideño. Atemporalidad y versatilidad : Un vestido negro no pasa de moda. Puedes invertir en uno de buena calidad y tenerlo como un comodín en tu armario durante varias temporadas navideñas. Además, su versatilidad te permite adaptarlo a diferentes estilos y ocasiones. Desde cenas elegantes hasta fiestas más relajadas, el vestido negro es siempre una elección acertada.

: Un vestido negro no pasa de moda. Puedes invertir en uno de buena calidad y tenerlo como un comodín en tu armario durante varias temporadas navideñas. Además, su versatilidad te permite adaptarlo a diferentes estilos y ocasiones. Desde cenas elegantes hasta fiestas más relajadas, el vestido negro es siempre una elección acertada. Destaca los detalles : Si tu vestido negro tiene detalles especiales, como encaje, transparencias o algún tipo de adorno, estos se destacarán de manera excepcional en contraste con el fondo oscuro. Esto añade un toque de interés visual y elegancia a tu atuendo navideño sin necesidad de colores llamativos.

: Si tu vestido negro tiene detalles especiales, como encaje, transparencias o algún tipo de adorno, estos se destacarán de manera excepcional en contraste con el fondo oscuro. Esto añade un toque de interés visual y elegancia a tu atuendo navideño sin necesidad de colores llamativos. Resalta tu figura: El negro es conocido por ser favorecedor y tener un don para estilizar. Un vestido negro bien ajustado puede realzar tus curvas de manera sutil y hacer que te sientas segura y elegante durante las celebraciones navideñas. Además, el color negro es excelente para disimular áreas problemáticas, dándote la confianza que necesitas para disfrutar de la temporada.

Cómo combinar un vestido negro para un look original de Navidad

Al tratarse de una prenda tan básica, las combinaciones son mucho más amplias que en otro tipo de vestidos. Si buscas un toque diferente y original, apuesta por estas combinaciones.

Toque metálico : Añade accesorios metálicos en oro o plata para un toque de glamour. Zapatos brillantes, un clutch con lentejuelas o joyería reluciente pueden transformar tu vestido negro en un look deslumbrante.

: Añade accesorios metálicos en oro o plata para un toque de glamour. Zapatos brillantes, un clutch con lentejuelas o joyería reluciente pueden transformar tu vestido negro en un look deslumbrante. Capa de encaje o terciopelo : Agrega una capa de encaje o terciopelo en un tono contrastante. Puedes optar por una capa larga que le dé un toque de drama o una más corta para un look más coqueto.

: Agrega una capa de encaje o terciopelo en un tono contrastante. Puedes optar por una capa larga que le dé un toque de drama o una más corta para un look más coqueto. Toque de rojo festivo : Incorpora detalles en rojo para un look festivo clásico. Un cinturón, unos tacones llamativos o unos labios rojos pueden convertir tu vestido negro en un look navideño sin esfuerzo.

: Incorpora detalles en rojo para un look festivo clásico. Un cinturón, unos tacones llamativos o unos labios rojos pueden convertir tu vestido negro en un look navideño sin esfuerzo. Juega con texturas : Combina diferentes texturas para un look más interesante. Un vestido negro de terciopelo o con detalles de encaje añade dimensión y estilo. Combina con botines o tacones para completar el conjunto.

: Combina diferentes texturas para un look más interesante. Un vestido negro de terciopelo o con detalles de encaje añade dimensión y estilo. Combina con botines o tacones para completar el conjunto. Accesorios originales : Opta por accesorios únicos y originales. Un collar llamativo, unos pendientes extravagantes o incluso una diadema festiva pueden transformar completamente tu look de Navidad.

: Opta por accesorios únicos y originales. Un collar llamativo, unos pendientes extravagantes o incluso una diadema festiva pueden transformar completamente tu look de Navidad. Estampados o texturas inesperadas : Si quieres salirte de lo tradicional, elige un vestido negro con estampados sutiles o texturas inesperadas. Esto le dará un toque original y a la moda a tu outfit navideño.

: Si quieres salirte de lo tradicional, elige un vestido negro con estampados sutiles o texturas inesperadas. Esto le dará un toque original y a la moda a tu outfit navideño. Botas altas : Cambia los tacones clásicos por unas botas altas. Esto no solo te mantendrá abrigada, sino que también le dará a tu look un toque moderno y audaz.

: Cambia los tacones clásicos por unas botas altas. Esto no solo te mantendrá abrigada, sino que también le dará a tu look un toque moderno y audaz. Maquillaje intenso: Un maquillaje atrevido puede ser la clave para darle un toque original a tu vestido negro. Prueba con sombras brillantes, eyeliner llamativo o labios intensos para un look impactante.

Palabra de honor y ceñido, el vestido negro de Lefties perfecto para Navidad

Los escotes palabra de honor se han convertido en tendencia inesperada y se aprecia tanto en jerséis como en vestidos. Con un punto muy sexy, este diseño es ideal para un look de Navidad más sofisticado. El vestido de Lefties tiene un precio de 15,99 euros.

En terciopelo, el vestido negro de Lefties que es un acierto en Navidad

Este tejido siempre es tendencia en Navidad y apostar por un vestido con estas característica es siempre un acierto para las más frioleras. Además, es una opción muy clásica, elegante y favorecedora. El vestido de Lefties tiene un precio de 17,99 euros.

Con escote cut out, el vestido negro de Lefties más original de Navidad

Que un vestido sea negro no implica que deba ser sobrio en exceso o renunciar a las tendencias. Apuesta por un vestido con alguna asimetría, como es el caso de este vestido de Lefties, y sé la más original de la fiesta. El vestido de Lefties tiene un precio de 17,99 euros.