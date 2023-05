Los grandes eventos requieren looks de impacto y no sólo las bodas son considerados grandes eventos, también (y cada vez más) las graduaciones se han convertido en esa primera ocasión en la que las más jóvenes pueden lucir el perfecto look de invitada. Para tal ocasión, muchas recurren a los monos más ideales y con los que conseguir un look sobresaliente y muchas de ellas también terminan recurriendo a Zara (sobre todo después de ver el último descubrimiento de Rocío Osorno) para conseguir ese estilismo con el que triunfar. Aunque otras muchas prefieren firmas alternativas para conseguir ese look de impacto.

Se han convertido en todo un referente entre las más jóvenes para sus eventos más especiales y ahora que las graduaciones están a la vuelta de la esquina es el momento de reparar en las firmas alternativas a la dictadura de Zara para un look de graduación de impacto. Hablamos de Lady Pipa, Panambi y The Nook Store, tres firmas muy originales y con propuestas con mucha personalidad que se han convertido en todo un must entre las mujeres con más estilo.

Los looks de graduación alternativos de Lady Pipa

Lady Pipa se ha convertido en una de las firmas de referencia para los looks de invitada, en general, y para los de graduación, en particular. Entre sus propuestas de looks para un día tan señalado destacan los colores ácidos y las líneas sencillas. Tonalidad estrella esta temporada, el color mandarina se convierte en el protagonista de este lookazo de graduación, el que las mangas de capa y la combinación con el rosa fucsia son la clave.

Muy en la línea de las propuestas de Lady Pipa, este look de graduación también apuesta por las tonalidades ácidas y de nuevo vuelve a jugar con el rosa fucsia como tonto complementario. Look de graduación baste sencillo y con mucho estilo, el conjunto de Lady Pipa también está disponible en otras tonalidades.

Los looks de graduación alternativos de Panambi

Las invitadas que buscan salirse de los convencionalismos siempre apuestan por los looks de Panambi, por eso se convierte en una opción perfecta para un look de graduación de impacto. Como para este tipo de eventos no es necesario ir con vestido, plantear un estilismo con pantalones y top es una de las mejores opciones. La clave está, como se observa en esta propuesta, en combinar prendas diametralmente opuestas. Unos pantalones estampados y con un punto metalizado con un top negro de escote asimétrico es una opción perfecta para un look de graduación de impacto.

Otra opción es apostar por un mono y salirse un poco de lo habitual, ya sea con el estampado o con los complementos. Esta opción de look de graduación de Lady Pipa es el mejor ejemplo de un look de graduación más que sobresaliente.

Los looks de graduación alternativos de The Nook Store

Esta firma sevillana se ha convertido en todo un referente entre las invitadas sencillas, pero que se salen fuera de lo común. Sus propuestas de estilo huyen de las líneas marcadas para buscar cortes mucho más fluidos y cómodos. Los estampados son una de sus características más distintivas y sus diseños son perfectamente reconocibles. Un estampado diferente y un cuello halter hacen de este vestido de The Nook Store un look de graduación de impacto.

La asimetría de los escotes siempre resulta una apuesta segura, combinar un diseño fluido con un original estampado y un escote de estas características tiene como resultado un look de graduación de impacto.