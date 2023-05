Rocío Osorno encuentra en Zara (y agota) el complemento definitivo de la invitada perfecta.

Hace ya un tiempo que la temporada de bodas se ha dilatado en el tiempo y no sólo la primavera y el verano son las estaciones predilectas. A pesar de ello, las bodas de primavera siempre son las más multitudinarias y las que mejores looks de invitada perfecta nos dejan. Musa de estilo, Rocío Osorno acaba de dar con la clave del look definitivo de la invitada perfecta. Si ya nos había dado pistas sobre los monos ideales para un look de graduación, era cuestión de tiempo que la influencer nos regalase el complemento definitivo de la invitada perfecta.

Como no podía ser de otra manera, Rocío Osorno ha encontrado en Zara ese complemento definitivo para ser la invitada perfecta y con el que subir de nivel cualquier estilismo. Se trata de un top (así lo definen en la web de Zara, aunque para nosotras es más una capita) de crochet con botones en la zona trasera y flecos XXL que lleva la inspiración flamenca de invitada a otro nivel. Fusión perfecta de las dos tendencias de invitada de la temporada (las capas y los flecos), el top de Zara se antoja perfecto para combinarlo con un estilismo sencillo.

Como era de esperar, que Rocío Osorno haya encontrado en Zara el complemento definitivo para la invitada perfecta significa que está completamente agotado. Nada más colgar la foto en Instagram, donde ha recibido comentarios muy positivos por parte de sus seguidores, el top de flecos de Zara se agotaba. Complemento ideal para la invitada perfecta, el top de flecos de Zara debe volver a estar disponible en la web.

Así es el complemento de Rocío Osorno para la invitada perfecta

"De los complementos más bonitos que he visto esta temporada... Lo llevo puesto al revés en las últimas hice también puesto con los botones hacia atrás", escribía la influencer en su cuenta de Instagram. Rocío Osorno, que es una de las fuentes de inspiración con más estilo de todo Instagram, siempre deja looks para ser la invitada perfecta realmente interesantes.

En esta ocasión, la influencer ha optado por darle un toque completamente rompedor a su estilismo combinando un top palabra de honor de color negro con una falda de tubo en color verde esperanza. El top de flecos de Zara, que por el efecto óptico parece formar parte del palabra de honor, le da al estilismo un punto muy elegante y que convierte al look de Rocío Osorno en uno de los más acertados para ser la invitada perfecta esta primavera verano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ✨Rocío Osorno✨ (@rocioosorno)

Zara tiene el top de inspiración flamenca para las bodas de primavera verano

Des talla única y con el cartel de coming soon colgado desde hace ya tiempo, el complemento de Zara de inspiración flamenca para las bodas de primavera verano que ha conquistado a Rocío Osorno tiene un precio de 49,95 euros.