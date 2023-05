Rocío Osorno y su vestido de Zara tienen la clave del color para ser la invitada perfecta

Rocío Osorno está dando una primavera maravillosa en lo que a looks se refiere. Musa de estilo en el día a día, la influencer últimamente no para de dar en la clave del look de invitada perfecta. Si hace unos días encontraba en Zara el complemento definitivo para la invitada perfecta, ahora la diseñadora vuelve a demostrar con el buque insignia de Inditex que es toda una maestra a la hora de dar en la clave con las tendencias. Si los colores vitamina siguen siendo los que más se llevan, Rocío Osorno y su vestido de Zara sentencian y dan en la clave: el naranja es el color estrella para un look de invitada perfecta.

Las pasarelas han demostrado que esta tonalidad es un must esta temporada, pero no se había visto aún en un look de perfecta invitada. Siempre eclipsado por los clásicos rojos y buganvillas, el naranja llega para romper la dictadura cromática y convertirse en el color más favorecedor y en tendencia de las bodas de primavera verano.

En el caso del estilismo de Rocío Osorno, además, el diseño no sólo es perfecto para una boda de primavera verano por el color, sino que también lo es por el corte y la capita que sale de uno de sus hombros. Un diseño de diez, muy sencillo, y perfecto para hacer del naranja la tonalidad estrella de la invitada perfecta.

Así es el vestido naranja de Zara de invitada perfecta de Rocío Osorno

"Naranja. Le damos el aprobado???", escribía la influencer en su cuenta de Instagram. Su comunidad de seguidores no dudaba en afirmar que el look estaba aprobado con matrícula de honor. Eso hacía pensar que el diseño se trataría de alguno de elevado precio, pero no, el vestido naranja de Rocío Osorno con el que ser la invitada perfecta es de Zara y sólo cuesta 49,95 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ✨Rocío Osorno✨ (@rocioosorno)

Cómo combinar un vestido de invitada naranja y ser la mejor vestida

Los colores vitamina son tendencia, pero lo que de verdad es tendencia es la manera de combinarlos entre sí. Con el naranja como tonalidad estrella, estos colores se caracterizan por su acidez y por el impacto a la hora de mezclarse entre sí. En el caso del naranja, las posibles combinaciones serán las que determinen el éxito de la invitada perfecta. En el caso del look de invitada de Rocío Osorno, ella apuesta por combinarlo con un toque de morado en las sandalias, aunque no es la única combinación estrella. La clave está en hacerlo a través de la sutileza, ya que el impacto que de por sí generan estos colores es bastante intenso.