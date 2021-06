Puede que ahora sólo pienses en cómo hacerte los peinados de verano más cómodos y fáciles del momento y que consideres que las trenzas más en tendencia son las únicas capaces de ayudarte a conseguir el mejor look del verano, pero nada que ver con la realidad. A la hora de marcarte un lookazo súper veraniego es esencial que apueste por llevar un pañuelo. Sí, has leído bien, un pañuelo. Si has estado atenta a las novedades estivales, sabrás que los pañuelos regresan con fuerza y que las bandanas son la tendencia de verano que más arrasa. Por eso, te proponemos esta lista de las 30 formas más originales de llevar un pañuelo en tus looks de verano, para que apuestes por la tendencia más top de la temporada y le des otro aire a tus outfits. Olvídate de llevar el típico pañuelo anudado al cuello y apuesta por llevarlo de formas tan originales como en el tobillo, en la muñeca, en el moño o a modo de cuello de camisa. Éstas y otras son las 30 formas más originales de llevar un pañuelo en tus looks de verano.