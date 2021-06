Peinados de verano para pelo corto fáciles de hacer y súper en tendencia

Tienes el pelo corto, quieres hacerte un peinado de verano súper en tendencia y piensas que no podrás por no tener una larga melena, que lo único a lo que puedes recurrir es a las típicas ondas surferas. Estás muy equivocada. Olvida todos tus prejuicios sobre peinados de verano y pelo corto y descubre el amplio abanico de posibilidades que tienes este año para presumir de pelo corto. Que eres de las que no entienden el verano sin unas buenas trenzas y de las que siempre presumen de pañuelos adornando su cabellera, pues estos penados de verano para pelo corto fáciles de hacer y súper en tendencia son para ti. No renuncies a llevar un original peinado porque tengas el pelo corto, sólo tienes que encontrar el que te resulte más fácil de hacer y apostar por él este verano.