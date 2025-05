Guan Perea, el diseñador gaditano que viste a las invitadas andaluzas con más estilo para bodas y ferias

La temporada de eventos en Andalucía está en su máximo apogeo. Además de bodas, bautizos y comuniones, la reciente Feria de Abril y la inminente Feria de Jerez invitan a las andaluzas a pensar de manera concienzuda su próximo look de invitada. Cada evento tiene sus propios protocolos y no es lo mismo un look alternativo al traje de flamenca que un look de inviada para una boda de mañana.

A la hora de encontrar ese perfecto look para los eventos de primavera de Andalucía, son muchos los diseñadores locales que ofrecen un punto de vista diferente muy de raíz. Uno de ellos es el diseñador Guan Perea, que está al frente de la firme One, diseñada y confeccionada al 100% en la provincia de Cádiz.

El diseñador Guan llega con una propuesta muy especial y colorida que bebe de la visión de la moda que atesora después de décadas de experiencia vistiendo a mujeres desde Madrid a Sotogrande. Sus piezas combinan el alma del sur con un diseño contemporáneo y actual, ideales para ser la mejor vestida de los eventos de primavera, ya sea la Feria de Jerez, un bautizo o la boda de tu mejor amiga.

Pregunta.¿Cómo deben ser los looks para eventos como la Feria de Abril o la Feria de Jerez?

Respuesta.Cada vez es más habitual ver looks más allá del traje de flamenca, pero el protocolo de Feria exige que sea formal pero alegre y adecuado a la celebración. No faltan flores, volantes y finura en los alberos de las ferias más importantes de toda España.

P.¿Cómo definiría el estilo de sus diseños?

R.Los estampados son de inspiración 100% andaluza de abanicos y flores, lo que nos recuerda a los balcones del sur en las cálidas tardes de primavera. El verde juega un papel importante en esta colección y lo mejor, es tendencia absoluta.

P.¿Cuáles son sus favoritos para un look de invitada de inspiración andaluza?

R.Los vestidos de flores que rebosan elegancia. En ellos destacan los detalles de mangas de farol y volantes, que siempre están muy presenten en mi iconografía en mi esencia más pura. También son perfectos para un look de invitada de inspiración andaluza los monos ultra femeninos, que aportan comodidad y estilo a una jornada todoterreno.

P.¿Por qué vestir de Guan Perea?

R.Por la producción exclusiva en talleres propios. Con esto reafirmamos el compromiso con la producción artesanal y damos prioridad a la calidad de los tejidos y el diseño made in spain. Además, nuestras prendas apuestan por la versatilidad, jugando con los accesorios puedes transformar tu look One by Guan Perea de la mañana a la noche. Ya sea en la Feria de Jerez o en tu próximo evento, te invito a apostar por la moda española con alma, creada para quienes saben que vestir a nuestros diseñadores es una forma de celebrar nuestras raíces.